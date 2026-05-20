彰化北斗肉圓生公益二代情 再成為喜樂水餃行銷站

彰化縣北斗鎮名店「北斗肉圓生」在520這天宣布成為「喜樂水餃」愛心銷售站，從第4代負責人范振森就常招待喜樂師生用餐，現在再交棒給第5代范豐麟，二代公益情已長達18年，讓人動容。

曾榮登國宴的名店「北斗肉圓生」第5代接班人范豐麟今天宣布無償釋出店面空間增設水餃專屬冷凍櫃，歡迎大家來吃肉圓時，也能順道帶上喜樂水餃，讓身障朋友擁有穩定長遠的工作機會。

瑪喜樂社福基金會執行長林玉嫦說，他們的產品再好，想在人潮密集的熱門地段爭取展售空間，門檻甚高。肉圓生具有極高的在地知名度，平時生意已經非常熱絡，卻願意為了支持身障朋友就業，免費提供黃金場地，甚至協助後續寄賣、展銷的人力，這不僅解決他們最缺乏的通路問題，也是用實際行動來肯定身障者的努力。

今天「肉圓生」二代老闆范振森、范豐麟也一起招待30 多位瑪喜樂基金會師生享用招牌肉圓，范豐麟說，父親從2008年起就常招待喜樂師生來享用肉圓，他也曾跟著父親送肉圓給喜樂義賣。

范振森說，家中長輩常說「有能力就應回饋社會」，他也希望這份公益之心能代代傳承。范豐麟說，接下「肉圓生」這塊老招牌，希望傳承的不只是做國宴肉圓的手藝，還有長輩們想照顧弱勢的那份心意。