快訊

賴總統提0至18歲每月領5千「兒少成長津貼」 衛福部曝初步規畫不排富

北市私立復興高中小學部疑食物中毒！12人上吐下瀉 衛生局證實

獨／浩子不理財驚覺入不敷出！拿房貸款千萬押3檔ETF 剛進場虧錢驚恐心聲曝

聽新聞
0:00 / 0:00

建商排泥水多次汙染中市西屯潮洋溪 市府加重裁罰、勒令停工

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市西屯潮洋溪排水遭建商排入泥水，台中市都發局昨接獲通報後到場會勘，確認工地抽排地下水夾帶大量泥砂、汙染水體情形屬實，依法勒令停工並加重裁罰。圖／台中市政府提供
台中市西屯潮洋溪排水遭建商排入泥水，台中市都發局昨接獲通報後到場會勘，確認工地抽排地下水夾帶大量泥砂、汙染水體情形屬實，依法勒令停工並加重裁罰。圖／台中市政府提供

台中市西屯潮洋溪排水遭建商排入泥水，台中市都發局昨接獲通報後到場會勘，確認工地抽排地下水夾帶大量泥砂、汙染水體情形屬實，依法勒令停工並加重裁罰，後續須提交改善計畫汙泥沉澱處理設備查驗合格後，才得申請復工；中市府將持續加強地下室開挖工地專案稽查，從嚴把關施工安全及環境品質。

都發局指出，經確認汙染來源為西屯區逢甲路75巷新建工程，建商在進行地下室擋土柱設置作業時，因基地內不透水層滲水受施工擾動，導致抽排地下水夾帶過多泥砂，汙泥未經充分凝結沉澱，即逕自排入公共排水溝渠，造成潮洋溪水體呈現黃濁情形。

不過，該建商並非首次造成潮洋溪排水汙染，上月曾因相同違規情事遭查處，當時已依規裁處承造人最高9000元罰鍰，並要求暫停開挖及限期改善。

都發局表示，此次再度汙染排水， 依違反建築法第58條妨礙公共衛生等規定，除勒令停工外，並依違反「台中市建築管理自治條例」及「台中市建築物施工管制辦法」等規定，裁處承造人最高9000元罰鍰，後續並須提具施工改善及抽排水計畫，送交第三方公正單位施工諮詢審查合格，再由都發局派請公會技師現勘確認「汙泥沉澱處理設備」符合規定後，才得同意復工。

環保局表示，該工地前於今年4月21日及5月10日，遭查獲抽排含泥砂地下水汙染水體，依裁罰準則各裁處3萬元罰鍰。此次稽查發現仍有抽排地下水夾帶過量泥砂汙染水體情形，將依「水汙染防治法」規定加重裁罰6萬元；後續如再查獲違規，將按次加重處分、絕不寬貸。

針對地下室開挖停工部分，都發局表示，已會同台中市結構工程技師公會技師及承造人現場會勘，初步認定尚無危害公共安全之虞，但依目前安全監測報告，部分沉陷變位量已達行動值，因此已要求工地強化各項安全監測與防護機制，並須於2日內完成邊坡防護處理措施。

地下水 台中市

延伸閱讀

社宅火災民代批「不敢動中央」 籲14處工地應停工受檢

水泥業空汙排放標準加嚴 六大廠受影響 環部給予二年半緩衝期

診所疑私設貨梯故障清潔婦慘死 南市工務局：重罰30萬移送法辦

衛星空拍台南七股、北門魚塭鋪碎紅磚固堤遭移送 漁民反彈

相關新聞

建商排泥水多次汙染中市西屯潮洋溪 市府加重裁罰、勒令停工

台中市西屯潮洋溪排水遭建商排入泥水，台中市都發局昨接獲通報後到場會勘，確認工地抽排地下水夾帶大量泥砂、汙染水體情形屬實，依法勒令停工並加重裁罰，後續須提交改善計畫汙泥沉澱處理設備查驗合格後，才得申請復工；中市府將持續加強地下室開挖工地專案稽查，從嚴把關施工安全及環境品質。

南投老宅逾11萬棟 縣府原擬自辦補助翻修因「2因素」喊卡

南投縣超過30年以上的老舊住宅逾11萬棟，縣府去年即針對老宅進行盤點，原規畫提出老宅修繕計畫，經評估所需經費龐大，且受限法規決議暫緩；但縣府表示，當時已陸續登記96件，將以目前受理案件作為中央老宅延壽首批輔導對象。

2歲小老闆協助義賣 弘道彰化親子市集助獨老

弘道老人福利基金會彰化服務處長期關懷獨居、弱勢及失能長者，目前服務超過1050位，以近期兩位80歲獨居長者的故事，凸顯高齡社會中長者面臨的孤獨與生活危機，日前在彰化市延平公園舉辦募款助老活動，藉以拋磚引玉，期待更多善心人士捐助經費。

影／封閉近半世紀南投百年水道秘境重生 未來擬開放預約參觀

南投埔里水道水源地（第一淨水場）具百年歷史，為當地最早的現代化自來水建設，後因考量用水安全封閉，荒廢閒置近半世紀。經公所向中央爭取活化，轉型為水文化生態園區，今重新亮相見客，同步蒐集意見作為未來預約開放參觀參考。

彰化北斗Moovo啟用 騎車尋訪美食很方便

彰化縣政府今天在北斗家商舉辦Moovo公共自行車啟用典禮，北斗成為彰化第17個建置Moovo公共自行車鄉鎮，北斗共有用8處Moovo站點，縣長王惠美表示，未來遊客可以騎車漫遊，尋訪在地特色美食，縣府也將會持續推動低碳運輸。

告別「80米長」魔王路口！台中南屯交通改善今動工 行人從容過馬路

台中市南屯區重要交通節點「環中路、黎明路一段路口」路寬80公尺，對行人要過馬路有心理壓力，素有「魔王路口」稱號。建設局今宣布，投入1950萬元啟動人本交通改善工程今開工，透過增設庇護島等，拚今年9月底前完工，打造更具防禦性的安全通行空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。