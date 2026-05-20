建商排泥水多次汙染中市西屯潮洋溪 市府加重裁罰、勒令停工

台中市西屯潮洋溪排水遭建商排入泥水，台中市都發局昨接獲通報後到場會勘，確認工地抽排地下水夾帶大量泥砂、汙染水體情形屬實，依法勒令停工並加重裁罰，後續須提交改善計畫汙泥沉澱處理設備查驗合格後，才得申請復工；中市府將持續加強地下室開挖工地專案稽查，從嚴把關施工安全及環境品質。

都發局指出，經確認汙染來源為西屯區逢甲路75巷新建工程，建商在進行地下室擋土柱設置作業時，因基地內不透水層滲水受施工擾動，導致抽排地下水夾帶過多泥砂，汙泥未經充分凝結沉澱，即逕自排入公共排水溝渠，造成潮洋溪水體呈現黃濁情形。

不過，該建商並非首次造成潮洋溪排水汙染，上月曾因相同違規情事遭查處，當時已依規裁處承造人最高9000元罰鍰，並要求暫停開挖及限期改善。

都發局表示，此次再度汙染排水， 依違反建築法第58條妨礙公共衛生等規定，除勒令停工外，並依違反「台中市建築管理自治條例」及「台中市建築物施工管制辦法」等規定，裁處承造人最高9000元罰鍰，後續並須提具施工改善及抽排水計畫，送交第三方公正單位施工諮詢審查合格，再由都發局派請公會技師現勘確認「汙泥沉澱處理設備」符合規定後，才得同意復工。

環保局表示，該工地前於今年4月21日及5月10日，遭查獲抽排含泥砂地下水汙染水體，依裁罰準則各裁處3萬元罰鍰。此次稽查發現仍有抽排地下水夾帶過量泥砂汙染水體情形，將依「水汙染防治法」規定加重裁罰6萬元；後續如再查獲違規，將按次加重處分、絕不寬貸。

針對地下室開挖停工部分，都發局表示，已會同台中市結構工程技師公會技師及承造人現場會勘，初步認定尚無危害公共安全之虞，但依目前安全監測報告，部分沉陷變位量已達行動值，因此已要求工地強化各項安全監測與防護機制，並須於2日內完成邊坡防護處理措施。