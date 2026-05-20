南投老宅逾11萬棟 縣府原擬自辦補助翻修因「2因素」喊卡

南投縣超過30年以上的老舊住宅逾11萬棟，縣府去年即針對老宅進行盤點，原規畫提出老宅修繕計畫，經評估所需經費龐大，且受限法規決議暫緩；但縣府表示，當時已陸續登記96件，將以目前受理案件作為中央老宅延壽首批輔導對象。

縣議員林芳伃指出，中央以50億元特別預算推動老宅延壽，補助對象為屋齡30年以上、4至6樓公寓及6樓以下透天住宅的合法建物，預計可補助3000棟老舊住宅。南投縣老宅眾多，甚至經歷921地震，民眾關心縣內能有多少老宅受惠。

建設處長張洲滄說，由於南投縣內住宅型態多為老舊公寓或透天厝，超過30年以上的老舊住宅逾11萬棟，為確保居住安全並提高定居誘因，縣長許淑華去年即超前部署指示進行老宅盤點，並規畫爭取5800萬元經費推動老宅修繕計畫。

但經跨局處討論評估後發現，由縣府支應老宅修繕所需經費龐大，若以每戶補助580萬元，僅能協助修繕10戶，加上礙於部分法規受限，決議暫緩，但當時已陸續登記96件，隨著內政部今年推出老宅延壽計畫，與縣內推動修繕構想接軌。

縣長許淑華表示，縣府希望透過經費支持修繕老宅，讓縣內住宅友善長者、留住青年定居邁向全齡宜居，去年原訂推動，經考量縣債尚未還清、法規等因素暫緩，但仍受理登記預作準備，因此將已登記案件作為老宅延壽的第一批輔導對象。

她也提醒，已受理登記不代表就獲核定補助，縣府將與建築師公會合作籌組輔導團，目前輔導團隊已在受訓中，後續由該團隊實地評估並輔導，符合資格才能送件；未來若還有補助名額，第二批將針對涉及公共安全的老宅列入優先輔導修繕。

南投縣府去年進行老宅盤點，原規畫自辦提出老宅修繕計畫，經考量經費、法規等因素決議暫緩。記者賴香珊／攝影

南投縣府去年進行老宅盤點，原規畫自辦提出老宅修繕計畫，經考量經費、法規等因素決議暫緩。記者賴香珊／攝影