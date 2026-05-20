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2歲小老闆協助義賣 弘道彰化親子市集助獨老

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
弘道老人福利基金會彰化服務處長期關懷獨居、弱勢及失能長者，日前在彰化市延平公園舉辦募款助老活動，其中36攤由小朋友擔任「小老闆」，年紀最小僅2歲。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會彰化服務處長期關懷獨居、弱勢及失能長者，日前在彰化市延平公園舉辦募款助老活動，其中36攤由小朋友擔任「小老闆」，年紀最小僅2歲。圖／弘道老人福利基金會提供

弘道老人福利基金會彰化服務處長期關懷獨居、弱勢及失能長者，目前服務超過1050位，以近期兩位80歲獨居長者的故事，凸顯高齡社會中長者面臨的孤獨與生活危機，日前在彰化市延平公園舉辦募款助老活動，藉以拋磚引玉，期待更多善心人士捐助經費。

80歲老翁「阿勇」住在一棟60年的三合院老厝，弘道社工進行居家安全檢測時，發現屋內電線與插座嚴重老化，甚至遭老鼠啃咬破損，插座檢測時還發出異常聲響，有走火風險。弘道立即協助聯繫水電師傅全面更新電線，近期「阿勇」因癌症復發，需要手術與密集治療，弘道社工除協助說明醫療資訊，也陪伴討論就醫安排，讓他在徬徨時有了依靠。

另一位80歲的阿秀阿嬤，長年獨居在老房子裡，過去常一整天說不上幾句話。後來兒子罹患癌症末期，更讓她陷入低潮與憂悶。弘道志工每週固定探訪陪伴，陪她聊天、傾聽心事，也鼓勵她參加活動，逐漸走出封閉生活。阿嬤感動地說，有人願意陪伴與關心，心情真的輕鬆許多。

類似獨居長者的情況很多，為籌募助老服務經費，弘道日前在彰化市延平公園舉辦「弘道親子公益市集－祖孫同樂會」，吸引眾多家庭參與。活動設有80個攤位，其中36攤由小朋友擔任「小老闆」，年紀最小僅2歲，透過義賣與互動，讓孩子學習公益與惜物觀念，也促進世代交流。當時，剛從歐洲考察回國的彰化縣長王惠美也到場支持，肯定弘道長年照顧弱勢長者的努力。

此外，國際獅子會300D 1區號召獅友捐款近55萬元，康博集團幸福村協會也捐助20萬元，共同支持助老服務。

弘道老人福利基金會彰化服務處長期關懷獨居、弱勢及失能長者，弘道志工協助獨老檢修房子。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會彰化服務處長期關懷獨居、弱勢及失能長者，弘道志工協助獨老檢修房子。圖／弘道老人福利基金會提供

弘道老人福利基金會彰化服務處長期關懷獨居、弱勢及失能長者，日前在彰化市延平公園舉辦募款助老活動，縣長王惠美前往加油打氣。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會彰化服務處長期關懷獨居、弱勢及失能長者，日前在彰化市延平公園舉辦募款助老活動，縣長王惠美前往加油打氣。圖／弘道老人福利基金會提供

弘道老人福利基金會彰化服務處長期關懷獨居、弱勢及失能長者，日前在彰化市延平公園舉辦募款助老活動，其中36攤由小朋友擔任「小老闆」，年紀最小僅2歲。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會彰化服務處長期關懷獨居、弱勢及失能長者，日前在彰化市延平公園舉辦募款助老活動，其中36攤由小朋友擔任「小老闆」，年紀最小僅2歲。圖／弘道老人福利基金會提供

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