彰化縣府研擬跨局處防治鼠患計畫 掌握3不原則

有彰化縣議員今天在議會定期會關心防治鼠患問題，衛生局長葉彥伯表示，今年尚無漢他病毒案例；環保局長江培根說，正研擬跨局處防治鼠患工作計畫，掌握3不原則，將盡速執行。

彰化縣議會今天召開第20屆第7次定期會，國民黨縣議員陳玉姬表示，老鼠出沒地點牽涉許多管理單位，要求縣府盤點縣內高風險區域，建立清冊，並成立跨局處專案小組進行防治，1個月內提出鼠患與病媒防治專案計畫。

民進黨縣議員賴清美指出，和美鎮有住戶長期堆積雜物，老鼠亂竄，擔心彰化縣也可能出現漢他病毒案例。

葉彥伯表示，彰化縣過往偶爾有病例，主要為環境差、無法做好個人衛生的海港區，或是專門養老鼠等特殊環境，過去5年有2個病例均為輕症。

江培根提到，目前已在籌劃老鼠密度調查，並研擬跨局處防治鼠患工作計畫，近期縣長核定後，會由各單位盡速執行，掌握「不讓老鼠來、不讓老鼠吃、不讓老鼠住」3不原則。