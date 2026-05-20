快訊

台電累計虧損3529億！砸錢換Logo爆爭議 董座曾文生嘆「高層們都會怕」

中職／遭蚊子大軍攻擊？比基尼背部照慘況光 瑟七：可能會薯條

高燒41度…廣播金鐘主持人年僅7歲病逝 母痛心吐經過：這場病來得無聲無息

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣府研擬跨局處防治鼠患計畫 掌握3不原則

中央社／ 彰化20日電

有彰化縣議員今天在議會定期會關心防治鼠患問題，衛生局長葉彥伯表示，今年尚無漢他病毒案例；環保局長江培根說，正研擬跨局處防治鼠患工作計畫，掌握3不原則，將盡速執行。

彰化縣議會今天召開第20屆第7次定期會，國民黨縣議員陳玉姬表示，老鼠出沒地點牽涉許多管理單位，要求縣府盤點縣內高風險區域，建立清冊，並成立跨局處專案小組進行防治，1個月內提出鼠患與病媒防治專案計畫。

民進黨縣議員賴清美指出，和美鎮有住戶長期堆積雜物，老鼠亂竄，擔心彰化縣也可能出現漢他病毒案例。

葉彥伯表示，彰化縣過往偶爾有病例，主要為環境差、無法做好個人衛生的海港區，或是專門養老鼠等特殊環境，過去5年有2個病例均為輕症。

江培根提到，目前已在籌劃老鼠密度調查，並研擬跨局處防治鼠患工作計畫，近期縣長核定後，會由各單位盡速執行，掌握「不讓老鼠來、不讓老鼠吃、不讓老鼠住」3不原則。

葉彥伯 漢他病毒 老鼠

延伸閱讀

漢他病毒引發鼠患憂慮 嘉義市啟動「滅鼠大作戰」

侯友宜：漢他病毒個案住家林口 全市將2次大清消

男子基隆職場滅鼠遭咬 疑染漢他病毒輕症恢復良好

基隆市出現漢他確診個案 謝國樑：將採購老鼠藥、討論動用預備金捕鼠

相關新聞

2歲小老闆協助義賣 弘道彰化親子市集助獨老

弘道老人福利基金會彰化服務處長期關懷獨居、弱勢及失能長者，目前服務超過1050位，以近期兩位80歲獨居長者的故事，凸顯高齡社會中長者面臨的孤獨與生活危機，日前在彰化市延平公園舉辦募款助老活動，藉以拋磚引玉，期待更多善心人士捐助經費。

影／封閉近半世紀南投百年水道秘境重生 未來擬開放預約參觀

南投埔里水道水源地（第一淨水場）具百年歷史，為當地最早的現代化自來水建設，後因考量用水安全封閉，荒廢閒置近半世紀。經公所向中央爭取活化，轉型為水文化生態園區，今重新亮相見客，同步蒐集意見作為未來預約開放參觀參考。

彰化北斗Moovo啟用 騎車尋訪美食很方便

彰化縣政府今天在北斗家商舉辦Moovo公共自行車啟用典禮，北斗成為彰化第17個建置Moovo公共自行車鄉鎮，北斗共有用8處Moovo站點，縣長王惠美表示，未來遊客可以騎車漫遊，尋訪在地特色美食，縣府也將會持續推動低碳運輸。

告別「80米長」魔王路口！台中南屯交通改善今動工 行人從容過馬路

台中市南屯區重要交通節點「環中路、黎明路一段路口」路寬80公尺，對行人要過馬路有心理壓力，素有「魔王路口」稱號。建設局今宣布，投入1950萬元啟動人本交通改善工程今開工，透過增設庇護島等，拚今年9月底前完工，打造更具防禦性的安全通行空間。

財務異常！台中威順旅行社遭勒令停業 消保官籲消費者儘速申訴、信用卡退款

台中市威順旅行社近期出現財務異常，交通部觀光署已命該旅行社自5月14日起勒令停業3個月。台中市消保官表示，5月14日之後出發的旅客，可針對旅遊契約的消費糾紛，向中華民國旅行業品質保障協會提出申訴請求退費或轉團；使用信用卡消費的消費者，可掌握時效申請信用卡爭議款。

總統賴清德彈劾案未通過 盧秀燕盼領導人凝聚共識

立法院昨天投票表決未通過總統賴清德彈劾案，台中市長盧秀燕今天表示，希望從今以後國家的領導人能夠凝聚共識，團結國家，以民為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。