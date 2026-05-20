單日暴衝8.4萬次 大甲媽遶境掀YouBike搶車潮創12年新高

每年大甲媽祖遶境進香活動，都吸引國內外百萬信眾隨香，今年不少香客發現，在浩浩蕩蕩的徒步隊伍與鑾轎旁，多了一批台中YouBike的機動「追轎神隊友」；根據台中市交通局最新統計，大甲媽祖起駕後4月18日的首個周末，單日租借量一舉衝上8萬4027人次，刷新台中YouBike試營運12年來的歷史最高紀錄，也讓綠色運具與傳統宗教文化擦出火花。

交通局長葉昭甫指出，大甲媽祖9天8夜的遶境進香行程，來回長達340多公里，對信眾的體力是極大考驗，使得許多香燈腳因體力不支，難以橫跨台中、彰化、雲林、嘉義4縣市走完全程，但不少香客發現，今年「分段騎YouBike」成為新顯學，數據分析顯示，許多信眾靈活運用公共自行車「想騎就騎、累了就還」的特性，在台中境內各站點間短程接駁，想加入隊伍就近租車，累了隨時還車，讓隨香路變得更親民、有彈性。

交通局說，平時台中YouBike日均租借量約5至6萬人次，大甲媽祖於4月17日深夜起駕，翌日4月18日適逢周休二日，掀起一波隨香熱潮；4月分果然在遶境氛圍加持下，日均量已提升至6.5萬次，而在4月18日更迎來爆發式成長，單日租借衝破8.4萬人次。這筆歷史新高紀錄，不僅見證了低碳環保的綠色盛會，每一圈車輪的轉動，都承載著香客陪同媽祖前行的虔誠心意。

為守護香客的熱情，交通局與微笑單車營運團隊也展現貼心關懷，不只在遶境沿線設置大型指引牌面導引站點，更在台中與彰化交界處豎立溫馨叮嚀，提醒騎士若體力不支或考量電輔車電力續航，建議在「追分車站」還車，令不少香客直呼「真的很體貼、被暖到了」。

此外，考量部分香客會一路「跨縣市」追隨鑾轎，交通局與微笑單車在4月17日起駕至26日回鑾期間，祭出台中與嘉義起訖點「免收跨區調度費」的實質優惠，以實際行動送暖，減輕隨香信眾的交通負擔。

中市交通局統計4月分YouBike日均租借達6.5萬人次，大甲媽遶境進香期間4月18日更突破8.4萬人。圖／台中市交通局提供