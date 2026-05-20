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影／封閉近半世紀南投百年水道秘境重生 未來擬開放預約參觀

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里水道水源地（第一淨水場）具百年歷史，為當地最早的現代化自來水建設，後因考量用水安全封閉，荒廢閒置近半世紀，經台水、林試所及公所三方合作，轉型為水文化生態園區。記者賴香珊／攝影
南投埔里水道水源地（第一淨水場）具百年歷史，為當地最早的現代化自來水建設，後因考量用水安全封閉，荒廢閒置近半世紀，經台水、林試所及公所三方合作，轉型為水文化生態園區。記者賴香珊／攝影

南投埔里水道水源地（第一淨水場）具百年歷史，為當地最早的現代化自來水建設，後因考量用水安全封閉，荒廢閒置近半世紀。經公所向中央爭取活化，轉型為水文化生態園區，今重新亮相見客，同步蒐集意見作為未來預約開放參觀參考。

埔里公所指出，埔里第一淨水場是由「台灣水道之父」濱野彌四郎規畫設計，1922年動工，隔年正式供水，引水自南港溪，經沉澱池、慢濾池、集水井與水閥室等設施，供應街區1253戶逾6000人民生用水，是當地最早的現代化自來水建設。

埔里鎮長廖志城說，早年水源地是當地「四、五年級」居民小學遠足戲水場域，後因考量用水安全，1976年起不對外開放，隨著水道設施老舊停用，荒廢閒置近半世紀，但因園區內保存完整的水文化設施與老樹，公所為此向中央爭取活化。

台灣自來水公司副總經理蕭淑貞表示，4年前在公所促成下，時任行政院長蘇貞昌視察指示活化，台水與農業部林業試驗所合作自2024年起推動優化營造園區景觀環境，歷經2年多時間，成功讓百年淨水廠再現風華，轉型為多元教育場域。

公所與台水、林試所今也邀鎮內中小學校長踩線探訪，林試所蓮華池中心主任許俊凱表示，該園區占地3.2公頃，分為水文化園區及自然生態區，保存歷史建物、水文化意象及百年老樹等，並透過複層林與多樣化植栽設計，營造豐富生態棲地。

此外，該園區也針對食農教育特別規畫百香果隧道、紅白甘蔗區、茭白筍生態池，讓民眾透過實地觀察，理解「從產地到餐桌」的過程；台水表示，後續將收集彙整相關意見回饋調整供未來規畫學校、機關團體透過預約進行參觀與導覽解說。

南投埔里水道水源地（埔里第一淨水場）具百年歷史，為當地最早的現代化自來水建設，後因考量用水安全封閉，荒廢閒置近半世紀，經台水、林試所及公所三方合作，轉型為水文化生態園區。記者賴香珊／攝影
南投埔里水道水源地（埔里第一淨水場）具百年歷史，為當地最早的現代化自來水建設，後因考量用水安全封閉，荒廢閒置近半世紀，經台水、林試所及公所三方合作，轉型為水文化生態園區。記者賴香珊／攝影

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南投埔里水道水源地（埔里第一淨水場）具百年歷史，為當地最早的現代化自來水建設，後因考量用水安全封閉，荒廢閒置近半世紀，轉型為水文化生態園區，今重新亮相見客。記者賴香珊／攝影
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埔里 南投 廖志城

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