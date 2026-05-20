彰化北斗Moovo啟用 騎車尋訪美食很方便

彰化縣政府今天在北斗家商舉辦Moovo公共自行車啟用典禮，北斗成為彰化第17個建置Moovo公共自行車鄉鎮，北斗共有用8處Moovo站點，縣長王惠美表示，未來遊客可以騎車漫遊，尋訪在地特色美食，縣府也將會持續推動低碳運輸。

北斗鎮的Moovo公共自行車啟用典禮今天由彰化縣長王惠美、議長謝典霖、北斗鎮長顏宏霖等人主持，未來8處Moovo站點分別是萬來國小、紅磚市場、北斗家商、北斗國中、心動廣場、北斗分局、螺青國小及螺陽國小。

王惠美表示，俗話說「一府二鹿三艋舺四寶斗」，北斗是深厚歷史底蘊的百年古鎮，北斗有奠安宮、紅磚市場、河濱公園等景點，遊客也可在北斗騎車漫遊，尋訪在地特色美食肉圓以及香菜咖啡，建置的8處Moovo站點兼顧學生通學、民眾洽公、日常採買及觀光需求。

王惠美說，彰化Moovo已建置190個站點，共有2730輛自行車，而部分Moovo 1.0舊型車輛使用多年將會陸續淘汰，今年在議會的支持下，也將分批投入更多Moovo 3.0新型車輛，讓鄉親騎得更安心、使用更順手。

彰化議長謝典霖表示，有了Moovo自行車大家不僅可在北斗騎車悠遊，遍嚐地方小吃高麗菜飯、肉圓等，甚至還可以跨鄉鎮騎到田尾公路花園、溪州公園，將會帶動地方觀光發展。

縣府交通處表示，民眾可多加利用TPASS通勤月票，不論是一般自行車或電動輔助自行車，前30分鐘皆可免費使用，不僅省錢，也能減少碳排放，縣府將持續推動公共自行車擴點優化，串聯學校、商圈、行政機關、交通場站及觀光景點，打造低碳永續的交通環境。