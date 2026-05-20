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告別「80米長」魔王路口！台中南屯交通改善今動工 行人從容過馬路

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯區環中路、黎明路一段路口路寬80公尺，對行人要過馬路有心理壓力，建設局投入1950萬元改善。圖／建設局提供
台中市南屯區環中路、黎明路一段路口路寬80公尺，對行人要過馬路有心理壓力，建設局投入1950萬元改善。圖／建設局提供

台中市南屯區重要交通節點「環中路、黎明路一段路口」路寬80公尺，對行人要過馬路有心理壓力，素有「魔王路口」稱號。建設局今宣布，投入1950萬元啟動人本交通改善工程今開工，透過增設庇護島等，拚今年9月底前完工，打造更具防禦性的安全通行空間。

建設局長陳大田表示，台中市長盧秀燕重視行人安全，推動「富市台中、行人安全」施政理念，指示建設局投入1950萬元推動「環中路與黎明路一段路口人本交通改善工程」。

陳大田指出，為提升地方通行安全與公共設施機能，此次工程規劃新設4處庇護島、8處無障礙坡道及5處行人專用號誌，並改善約1.3公頃路面，配合行穿線退縮、增設左轉專用道及標線調整等交通優化措施，總工期120日曆天。

建設局指出，這路口早期以車流導向規畫，雖有助車流紓解，但對行人卻形成極大通行壓力。現況除穿越距離過長外，行人號誌距離過遠，也容易影響行人掌握通行秒數。

建設局說明，此次工程也將調整行人專用號誌位置，在路口中央增設號誌設備，縮短視距；另透過行穿線退縮設計，擴大駕駛人視野並增加轉彎緩衝空間，降低人車衝突風險。

建設局指出，此次改善工程為市府推動「人本交通」的重要實踐，透過重新檢視大型路口空間配置，改善成為友善通行廊道。未來市府也將持續盤點各區重要路口及通學、通勤動線，結合工程、交通與科技管理，逐步打造更安全、宜居的人本城市環境。

台中市南屯區環中路、黎明路一段路口路寬80公尺，對行人要過馬路有心理壓力，建設局投入1950萬元改善。圖／建設局提供
台中市南屯區環中路、黎明路一段路口路寬80公尺，對行人要過馬路有心理壓力，建設局投入1950萬元改善。圖／建設局提供

台中市南屯區環中路、黎明路一段路口路寬80公尺，建設局投入1950萬元改善，工程今開工，圖為示意圖。圖／建設局提供
台中市南屯區環中路、黎明路一段路口路寬80公尺，建設局投入1950萬元改善，工程今開工，圖為示意圖。圖／建設局提供

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