財務異常！台中威順旅行社遭勒令停業 消保官籲消費者儘速申訴、信用卡退款

台中市威順旅行社近期出現財務異常，交通部觀光署已命該旅行社自5月14日起勒令停業3個月。台中市消保官表示，5月14日之後出發的旅客，可針對旅遊契約的消費糾紛，向中華民國旅行業品質保障協會提出申訴請求退費或轉團；使用信用卡消費的消費者，可掌握時效申請信用卡爭議款。

有民眾今年3月向威順旅行社購買日本5日套裝行程，原訂5月26日出發，卻在5月15日收到通知旅行社已停業

訊息，必須再補繳3.5萬元才能出團，她致電旅行社卻無人回應，上網發文悲慘遭遇，發現許多人也遇到相同情況。

交通部觀光署證實威順旅行社因財務問題，已從5月14日起勒令停業3個月，旅客可依契約退費或轉團。

台中市法制局目前已受理兩件申訴案件。消保官表示，威順旅行社為中華民國旅行業品質保障協會的會員，應依法繳納保證金，並投保履約保證保險，其如與消費者訂有「旅遊契約」，卻無法依約提供服務並辦理退費者，消費者可向品保協會提出申訴，由品保協會協調保險公司辦理賠償事宜。

品保協會已於5月18日發布公告，請與該旅行社有旅遊糾紛的消費者，於公告日起30日內向品保協會提出申訴。

消保官提醒，消費者若使用信用卡消費，無論是向該旅行社購買旅遊行程、機加酒或住宿券等，亦可向信用卡發卡銀行申請爭議款要求足額退款，但因爭議款有申請期限，且各家銀行所需資料不同，建議消費者盡速向發卡銀行洽詢。