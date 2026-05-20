快訊

政院拍板2949億軍購特別預算 115年先編88億財源由舉債支應

曾說沈伯洋不可能參選！2名嘴認輸發千份雞排、百杯珍奶 領取時地曝光

超越日本！外媒如何看台灣作家勇奪國際布克獎

聽新聞
0:00 / 0:00

總統賴清德彈劾案未通過 盧秀燕盼領導人凝聚共識

中央社／ 記者郝雪卿台中20日電

立法院昨天投票表決未通過總統賴清德彈劾案，台中市長盧秀燕今天表示，希望從今以後國家的領導人能夠凝聚共識，團結國家，以民為念，以和為貴。

立法院會昨天進行總統賴清德彈劾案的記名投票表決，朝野甲級動員。投票結果，藍白56位立委投下贊成彈劾案，民進黨則有50位立委投反對彈劾案，根據規定，未達通過門檻，因此彈劾案不通過。

盧秀燕上午在市議會接受媒體聯訪時表示，這是中華民國史上第一次的總統彈劾案，彈劾案是因為賴總統之前發起的國會大罷免所引起的反作用力。今天是520，希望從今以後國家的領導人要能夠凝聚共識，團結國家，以民為念，以和為貴。

盧秀燕昨天呼籲賴總統不要宣布獨立，她又如何看待「川習會」後台灣的國際關係，對此她強調，美中越安全，台灣就越安全，台灣應該要成為區域和平的締造者，「我們要加強跟美中的對話、交流跟互信」。

盧秀燕強調，這兩天有很多人傳了民進黨的黨綱給她，開頭的第1章第1條就是寫要建立台灣共和國，台獨黨綱依然在。因此，總統身兼執政黨的黨主席，如果台獨黨綱還在的話，難免會引起國際社會的疑慮，她只是建議總統儘速釐清國際社會的疑慮，就是來自於台獨的黨綱。

盧秀燕 彈劾案 賴清德

延伸閱讀

喊話總統！盧秀燕籲賴清德表態「台灣不會宣布獨立」

新聞眼／對立引爆！彈劾案 對總統最嚴厲的警鐘

首次總統彈劾案 立院投票56：50未過

56：50彈劾案沒通過！ 立院反賴未過門檻

相關新聞

彰化中興國小老校友回校感慨 催生「一校一棵經典樹」

彰化縣中興國小將迎來創校七十周年，近日邀請年長校友先返校參觀，校友感歎「除了操場，其餘都變了。」校長陳世杰思考數日，決定樹人也要「樹」木，今與社團法人台灣真美樹協會簽約認養校園「經典樹」3年，將養護校樹留給學生長久回憶。

社宅火災民代批「不敢動中央」 籲14處工地應停工受檢

國家住宅及都市更新中心於台中市北屯區興建的「新平好室」社會住宅，13日發生火警，燃燒長達約14小時，引發空氣汙染疑慮。台中市議員陳政顯質詢要求市府比照過往重大工安事故處理標準，全面清查相關工地，強化安全把關。

「捷運到彰化」不再是夢？ 王惠美：通車那天要帶孫子搭乘

彰化縣長王惠美8年前選縣長提出的「捷運到彰化」政見，被批評「坐捷運巡田水」。如今任期只剩7個月，她今天在縣議會定期大會施政報告中強調，捷運到彰化已經不是一個遙不可及的夢想，相信在未來新縣長的持續推動下，指日可待，「通車的那天，惠美一定會帶著孫子來搭乘」。

魏平政競總擬設王惠美「幸運地」 蕭景田：魏敗選也不選立委

國民黨徵召前考紀會主委、律師魏平政參選彰化縣長後，競選布局逐步展開。魏平政的競選總部已著手租用與籌劃，預計選在彰化市西勢街、縣長王惠美前兩次參選時使用的原國民黨縣黨部位址，希望延續「好彩頭」，魏平政指出，希望借重王惠美施政經驗，盼將彰化打造為宜居、移居首選城市。

廣角鏡／綠美圖收費 特展引熱議

台中綠美圖去年底開幕後，湧入逾百萬人次，昨起美術館特展開始收門票，圖書館與公共大廳仍免費，全館昨湧入逾四千人，其中近六百人人購票欣賞特展。館內推出首檔特展「熱暑人」，集結十六國、卅三組藝術家，共五十件作品；其中大廳中央鏡面水池旁高掛「來不及放棄」五個紅色大字，與館內極簡、通透的環境對比，引發討論。

告別「80米長」魔王路口！台中南屯交通改善今動工 行人從容過馬路

台中市南屯區重要交通節點「環中路、黎明路一段路口」路寬80公尺，對行人要過馬路有心理壓力，素有「魔王路口」稱號。建設局今宣布，投入1950萬元啟動人本交通改善工程今開工，透過增設庇護島等，拚今年9月底前完工，打造更具防禦性的安全通行空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。