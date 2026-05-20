總統賴清德彈劾案未通過 盧秀燕盼領導人凝聚共識

立法院昨天投票表決未通過總統賴清德彈劾案，台中市長盧秀燕今天表示，希望從今以後國家的領導人能夠凝聚共識，團結國家，以民為念，以和為貴。

立法院會昨天進行總統賴清德彈劾案的記名投票表決，朝野甲級動員。投票結果，藍白56位立委投下贊成彈劾案，民進黨則有50位立委投反對彈劾案，根據規定，未達通過門檻，因此彈劾案不通過。

盧秀燕上午在市議會接受媒體聯訪時表示，這是中華民國史上第一次的總統彈劾案，彈劾案是因為賴總統之前發起的國會大罷免所引起的反作用力。今天是520，希望從今以後國家的領導人要能夠凝聚共識，團結國家，以民為念，以和為貴。

盧秀燕昨天呼籲賴總統不要宣布獨立，她又如何看待「川習會」後台灣的國際關係，對此她強調，美中越安全，台灣就越安全，台灣應該要成為區域和平的締造者，「我們要加強跟美中的對話、交流跟互信」。

盧秀燕強調，這兩天有很多人傳了民進黨的黨綱給她，開頭的第1章第1條就是寫要建立台灣共和國，台獨黨綱依然在。因此，總統身兼執政黨的黨主席，如果台獨黨綱還在的話，難免會引起國際社會的疑慮，她只是建議總統儘速釐清國際社會的疑慮，就是來自於台獨的黨綱。