台中東海今晚「送肉粽」！23時上台灣大道 專家示警5大禁忌：這動作可化解

台中市龍井區東海里公告，今晚9時至11時東海街163巷將舉辦俗稱「送肉粽」的送煞儀式，法事隊伍預計11時初將右轉進入台灣大道，引發熱議，也有網友擔憂路上遇到怎麼辦？法事車隊行經台灣大道，甚至上國道，會不會有駕駛被衝煞到？

對此，民俗專家楊登嵙提醒，「送肉粽」有五大禁忌務必遵守：一、沿途不能叫姓名；二、不能脫隊；三、參加者不能戴項鍊；四、回程不說話；五、沿途居民不能開門窗，防煞氣趁虛而入。他呼籲，民眾保持平常心，車隊上大馬路，不會有衝煞問題，無須過度恐慌。

據了解，「送肉粽」是台灣沿海特有喪葬儀式，又稱「送煞」或「送吊煞」。民間認為，上吊自殺的人怨氣極重，為化解煞氣、祈求地方平安舉辦送煞，將帶有煞氣的物品一路送往海邊燒掉。

不過，這類儀式通常多見於彰化沿海鄉鎮，這次卻出現在台中市區，鄰近東海大學、東海藝術街、台中榮總及中科等人口密集生活圈，且行經台灣大道，引發網友熱議，紛紛提醒親友屆時避開相關路段；警方表示，已收到民眾路線申請，基於尊重民眾需求，已核准此項活動。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙建議，若不慎與巷弄內法事隊伍正面相遇，建議側身面向民宅迴避，心中默念佛號，切記不可直視。若已直接相遇，建議跟著法事隊伍走完全程，回家前再去廟宇求取香火或「淨符」護身；在路邊摘取綠色樹葉放口袋，並於回家途中丟棄，也可化解煞氣。

楊登嵙呼籲，民眾保持平常心，無須過度恐慌。通常法事隊伍的車隊出發後，一般人無法從外觀辨識是否為送煞車隊，尤其駛入大馬路、外環道甚至高速公路等，因為速度太快，也不會有衝煞問題，無須過度恐慌。

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