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彰黑水虻助廚餘去化 待中央補助重啟

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣去年5月在和美鎮建置「黑水虻」系統，協助處理北彰化7鄉鎮市廚餘，但因與廠商合約今年3月底到期，目前已暫停。報系資料照
彰化縣去年5月在和美鎮建置「黑水虻」系統，協助處理北彰化7鄉鎮市廚餘，但因與廠商合約今年3月底到期，目前已暫停。報系資料照

去年非洲豬瘟後，中央推動廚餘禁止養豬，廚餘去化成各縣市挑戰。彰化縣去年五月在和美鎮建置「黑水虻」系統，處理北彰化七鄉鎮市廚餘，但與廠商合約今年三月底到期，目前已暫停。環保局表示，已向中央提報計畫，待補助核定後將重啟。

彰化縣環保局長江培根指出，黑水虻處理廚餘，有設備建置快速、見效快等優勢，縣府不會放棄這項技術。去年底環境部曾調查各縣市廚餘去化規畫，後續爭取行政院補助，彰化縣已提報「黑水虻」及「快速堆肥」兩項方案，希望以多元方式降低廚餘處理壓力。

江培根表示，黑水虻可作為短期廚餘調節工具，快速堆肥則有助縮短傳統堆肥耗時問題，設備建置成本雖較高，但可提升整體去化效率。

環保局統計，彰化縣每月處理約一千兩百噸生、熟廚餘，過去和美鎮黑水虻系統每月可以處理約兩百噸。江培根指出，目前縣內生廚餘多送往田尾堆肥場，部分熟廚餘也混入堆肥處理，其餘則送往溪州焚化爐。

他表示，近年垃圾分類逐漸落實後，垃圾成分中包材比例提高，較容易使焚化爐熱值升高；含水量較高的廚餘則有助降低熱值，兩者相互調節，目前焚化爐運作正常。

早在二○一九年，田中鎮就曾引入黑水虻去化廚餘技術，處理成效佳，也吸引外縣市前往觀摩。不過，後續因政策未延續，計畫中斷。

彰化縣去年五月起在和美鎮試辦黑水虻處理廚餘，提早因應非洲豬瘟政策衝擊，環保局也規畫待技術成熟後，朝「一條龍」模式發展，包括自行孵化幼蟲、建立循環利用機制，以提升循環經濟效益，但中央補助未到位前，黑水虻處理仍有空窗期。

黑水虻 廚餘 彰化縣

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