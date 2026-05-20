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營運7個月 中醫大市立醫院迎第100新生兒

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
中醫大市立醫院喜迎第一百名市醫寶寶的誕生。院長張坤正（左四）率領婦幼中心醫護團隊獻上祝福。圖／院方提供
中醫大市立醫院喜迎第一百名市醫寶寶的誕生。院長張坤正（左四）率領婦幼中心醫護團隊獻上祝福。圖／院方提供

台中市立老人復健綜合醫院在婦幼醫療領域傳出捷報。院方指出，正式營運七個月，迎來第一百名寶寶平安誕生，寫下院史里程碑。院長張坤正率領婦幼中心醫護團隊獻祝福，院方準備蛋糕與紀念禮物，共同見證這一刻。

該醫院委託財團法人中國醫藥大學興建經營，該院婦產科醫師方仁蔚分享，這名「第一百寶寶」的誕生過程別具意義。產婦原先安排入院催生，不料檢查時已自然開指兩公分，產下健康女嬰，醫療團隊專業評估與細心陪伴下，讓家屬倍感安心。

寶寶的母親表示，由於住在北屯區，往返醫院進行產檢相當便利，因此第二胎選擇在此生產。從孕期產檢、待產到分娩過程，整體醫療照護讓人感到安心且放心，醫護人員照護細緻，因此特別與團隊合影留念，為孩子記錄這段別具意義的出生時刻。

院長張坤正說明，中醫大市立醫院定位為綜合型醫院，打造「全齡、全程、全方位」婦幼照護體系，整合孕期產檢、生產照護、產後護理、新生兒醫療及兒科後續健康管理，提供一條龍醫療服務，跨專業團隊合作，讓母嬰在不同階段都能獲得照護支持。

醫院兒科積極推動「幼兒專責醫師制度」，自新生兒出生起即建立固定照護醫師，透過長期追蹤與健康管理，強化預防醫學與早期發現機制，協助家長掌握孩子成長狀況，提供系統性與延續性的醫療服務，打造友善生產與育兒環境。

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