懷疑被跟縱！民眾黨中市議員江和樹兩度報案 警連夜查緝

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹晚間向太平警分局報案，懷疑自己和家人被人跟縱，可能對其不利。警方根據他提供的車號，初步已排除今天發現的一輛廂型車有涉案意圖。另外，江上周亦曾報案，提供另輛機車車號，警方初步也已掌握對象，但目前並未查有不法。

江和樹今晚開直播曝光此事，表示自己已被人跟了數周，地點遍及他的服務處、住家等，並指連妻子平日沒那麼警覺的人，今晚在太平區住家附近的長億國小旁散步時，都發現被一輛廂型車跟蹤，後來被她看到，廂型車才離去。

江和樹懷疑可能與去年他接連檢舉大里區十九甲的大里溪有工廠偷排廢水，致有多家廠商因而被查獲，還有工廠因此被罰款1億8千多萬元有關。他氣憤表示，他知道自己擋了人家財路，但當民意代表就是必須反映民意，請要對他不利的人針對他，而不要針對他的家人。

警方晚間找到廂型車駕駛，該男子說自己傍晚時是在長億國小教剛滿18歲的兒子開車，途中也的確為了和兒子換手而一度下車，但不了解自己何以會被懷疑意圖不軌。警方初步排除廂型車涉案可能，並把調查結果向江和樹說明，江和樹目前尚未提出要求保護申請。

對於江和樹提出自己已多次被人跟縱，警方表示會與江保持連繫，持續保持注意。