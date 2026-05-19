彰化中興國小老校友回校感慨 催生「一校一棵經典樹」

彰化縣中興國小將迎來創校七十周年，近日邀請年長校友先返校參觀，校友感歎「除了操場，其餘都變了。」校長陳世杰思考數日，決定樹人也要「樹」木，今與社團法人台灣真美樹協會簽約認養校園「經典樹」3年，將養護校樹留給學生長久回憶。

二林鎮中興國小以「中興樹、中心樹，守護你和我！」為主題，在校園舉行「一校一棵經典樹」三年期校認養合作意向書簽署典禮，行政團隊和六年級教師、18名六年級學童參加，典禮後，中興國小「小記者」採訪校長陳世杰講校園樟樹故事，跨世代傳承綠色記憶。

台灣真美樹協會活動前會勘校樹，中興國小多棵老榕先前慘遭褐根病侵害死亡，現有老樹不多，協會人員認校舍後方高約10公尺樟樹，和遊戲區溜滑梯旁的苦楝樹，樹形優美和地點理想，適合作為認養標的。

台灣真美樹協會和變色龍攀樹工作室專業攀樹教練，示範攀樹、修剪樹木技巧，運用專業繩索、攀樹技術精準且友善修剪中興國小「經典樹」，協會理事長陳東榮講解修剪要領，宣導環境美學及生命教育；經過修剪兩棵樹仍保留相當多枝葉，但樹枝開闊，不像一般樹木被修到「剃光頭」；莊姓、許姓小朋友都表示，校樹變得好看，樹枝、樹葉可較均勻吸收陽光會更健康。

台灣真美樹協會理事長陳東榮說，希望藉由這次機會影響其它校樹，以教育模式提升學生認知，對待樹木不是只有種樹和砍樹，還有第三種方法可處理，期待更多企業投入取得ESG、SDGs，有機會和協會共好共榮。

陳世杰校長表示，上級補助經費有限，修剪眾多校樹所費不貲，能獲得台灣真美樹協會專業資源進駐，解決學校棘手難題，也把潛在的校園安全危機轉化為生動的教育轉機，且今結合空職人展演與樹藝解說的「無屋頂自然課」，讓學童近距離觀摩如何以不傷害樹木的方式，兼顧校園結構安全與樹木生理平衡，上了環境教育最好一課。