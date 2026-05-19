快訊

曾打斷貝克宇眉毛血流如注送急診 崔佩儀自嘲「病得不輕」

雨具準備好！大台北明慎防午後雷陣雨 這日起2地水氣再增加

台中8旬歲婦開車突身體不適 勤美商圈釀連環事故…33車遭波及1人傷

聽新聞
0:00 / 0:00

爭取3290萬經費 翻新大甲鐵砧山與順天國小周邊人行空間

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委蔡其昌爭取3290萬經費，將翻新台中大甲鐵砧山與順天國小周邊人行空間，今天會勘。圖／立委蔡其昌服務處提供
立委蔡其昌爭取3290萬經費，將翻新台中大甲鐵砧山與順天國小周邊人行空間，今天會勘。圖／立委蔡其昌服務處提供

台中市大甲區鐵砧山風景區運動公園周邊因年久失修，人車爭道險象環生；順天國小周邊的永順街與新美街，路寬僅6公尺，加上地方停車需求，致學生與社區長輩常需在車陣中冒險步行，立委蔡其昌今天和相關單位會勘，爭取中央補助3290萬經費，將翻新大甲鐵砧山與順天國小周邊人行空間。

蔡其昌今天邀內政部國土管理署、台中市政府觀旅局、大甲區公所、台中市議員施志昌、順天國小校長陳素萍，和多位里長到處現勘。繼爭取中央核定6200萬元翻轉梧棲大排南岸人行環境後，再爭取中央核定兩案共3290萬元經費。

蔡其昌表示，過去10年，他每年都向中央爭取預算改善大甲鐵砧山運動公園。今年再度由內政部補助82%，約2040萬元，配合市府自籌款，翻新停車場至公園內年久失修的人行道，期盼為甲安埔鄉親與觀光客打造安全舒適的登山步道。

蔡其昌說，這次也爭取800萬，由中央負擔656萬元，繼完成經國路後，接續推動順天國小永順街與新美街整體人行步道改善，該區路寬僅6公尺且有停車需求，人車爭道險象環生，這次透過校地內縮，將完整建構人行道。

立委蔡其昌爭取3290萬經費，將翻新台中大甲鐵砧山與順天國小周邊人行空間，今天會勘。圖／立委蔡其昌服務處提供
立委蔡其昌爭取3290萬經費，將翻新台中大甲鐵砧山與順天國小周邊人行空間，今天會勘。圖／立委蔡其昌服務處提供

台中市 蔡其昌 人行道

延伸閱讀

台鐵平鎮臨時站拚10月啟用 跨站天橋經費喬不攏恐難產

東海商圈步道改造案 獲街道醫生全國最高票

影／紅車停成黑車3年沒繳費 大甲公有地下停車場被欠費22萬將追討

教育部長鄭英耀訪視嘉義市校園　王美惠爭取逾千萬改善經費

相關新聞

台中綠美圖大廳高掛5紅字網友譏超土「像中國高鐵站 」 市府回應了

台中綠美圖美術館特展今日起開始收費，民眾發現大廳中央鏡面水池旁，高掛「來不及放棄」5個紅色大字，畫面略顯突兀，引發熱議，有支持者喊尊重展品，也有民眾嘲諷「跟中國高鐵站有像」。台中市文化局指出，此為克羅埃西亞藝術家作品，使用紅色燈光，透過強烈、突兀的視覺感，呼應「熱暑人」展覽。

彰化中興國小老校友回校感慨 催生「一校一棵經典樹」

彰化縣中興國小將迎來創校七十周年，近日邀請年長校友先返校參觀，校友感歎「除了操場，其餘都變了。」校長陳世杰思考數日，決定樹人也要「樹」木，今與社團法人台灣真美樹協會簽約認養校園「經典樹」3年，將養護校樹留給學生長久回憶。

爭取3290萬經費 翻新大甲鐵砧山與順天國小周邊人行空間

台中市大甲區鐵砧山風景區運動公園周邊因年久失修，人車爭道險象環生；順天國小周邊的永順街與新美街，路寬僅6公尺，加上地方停車需求，致學生與社區長輩常需在車陣中冒險步行，立委蔡其昌今天和相關單位會勘，爭取中央補助3290萬經費，將翻新大甲鐵砧山與順天國小周邊人行空間。

發展花壇虎山巖夜間經濟 鄉長參選人葉繼元倡設車宿露營區

彰化縣花壇鄉虎山巖金針花季邁入第9年，每年花季都吸引至少20萬人次前往賞花，累積超過百萬人次，今年母親節周末人數即破5萬人次，成功帶動觀光經濟，民進黨花壇鄉長參選人葉繼元建議評估規劃合法車宿露營區，帶動夜間經濟與整體觀光鏈。

天候攪局龍眼蜜減產 彰化「龍爺蜜」拚出歷年最純風味

受氣候不穩影響，彰化縣今年龍眼花開量減少，蜜蜂採蜜難度提高，龍眼蜜產量明顯稀少，但也因蜜源相對集中、純度提升，被視為有望呈現「量少質精」的一年。彰化縣政府與農會完成今年「彰化龍爺蜜」評鑑抽樣封籤作業，預計選出年度頂級龍眼蜜，最快6月中旬上市。

「捷運到彰化」不再是夢？ 王惠美：通車那天要帶孫子搭乘

彰化縣長王惠美8年前選縣長提出的「捷運到彰化」政見，被批評「坐捷運巡田水」。如今任期只剩7個月，她今天在縣議會定期大會施政報告中強調，捷運到彰化已經不是一個遙不可及的夢想，相信在未來新縣長的持續推動下，指日可待，「通車的那天，惠美一定會帶著孫子來搭乘」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。