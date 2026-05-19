爭取3290萬經費 翻新大甲鐵砧山與順天國小周邊人行空間

台中市大甲區鐵砧山風景區運動公園周邊因年久失修，人車爭道險象環生；順天國小周邊的永順街與新美街，路寬僅6公尺，加上地方停車需求，致學生與社區長輩常需在車陣中冒險步行，立委蔡其昌今天和相關單位會勘，爭取中央補助3290萬經費，將翻新大甲鐵砧山與順天國小周邊人行空間。

蔡其昌今天邀內政部國土管理署、台中市政府觀旅局、大甲區公所、台中市議員施志昌、順天國小校長陳素萍，和多位里長到處現勘。繼爭取中央核定6200萬元翻轉梧棲大排南岸人行環境後，再爭取中央核定兩案共3290萬元經費。

蔡其昌表示，過去10年，他每年都向中央爭取預算改善大甲鐵砧山運動公園。今年再度由內政部補助82%，約2040萬元，配合市府自籌款，翻新停車場至公園內年久失修的人行道，期盼為甲安埔鄉親與觀光客打造安全舒適的登山步道。

蔡其昌說，這次也爭取800萬，由中央負擔656萬元，繼完成經國路後，接續推動順天國小永順街與新美街整體人行步道改善，該區路寬僅6公尺且有停車需求，人車爭道險象環生，這次透過校地內縮，將完整建構人行道。