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發展花壇虎山巖夜間經濟 鄉長參選人葉繼元倡設車宿露營區

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
目前彰化花壇虎山巖金針花季已進入尾聲，仍有許多遊客前往賞花。民進黨提名的花壇鄉長參選人葉繼元（右6）認為，未來應評估規劃合法車宿露營區，發展深度旅遊與慢活觀光。記者劉明岩／攝影
目前彰化花壇虎山巖金針花季已進入尾聲，仍有許多遊客前往賞花。民進黨提名的花壇鄉長參選人葉繼元（右6）認為，未來應評估規劃合法車宿露營區，發展深度旅遊與慢活觀光。記者劉明岩／攝影

彰化縣花壇鄉虎山巖金針花季邁入第9年，每年花季都吸引至少20萬人次前往賞花，累積超過百萬人次，今年母親節周末人數即破5萬人次，成功帶動觀光經濟，民進黨花壇鄉長參選人葉繼元建議評估規劃合法車宿露營區，帶動夜間經濟與整體觀光鏈。

葉繼文指出，虎山巖不只是宗教信仰中心，更是擁有深厚歷史文化的古蹟，2018年時任李成濟鄉長種植金針花海後，至今已成為台灣極具代表性的觀光亮點。虎山巖金針花從3萬株擴增到目前的30萬株規模，每逢花季盛開，大片金黃色花海吸引來自國際與全國各地觀光客前來賞花。

葉繼元表示，虎山巖金針花季在參山國家風景區管理處全力協助，廟方與地主仍靠著熱情與努力下，虎山巖金針花已成為花壇重要觀光品牌，他如果順利當選鄉長，將延續金針花觀光品牌，並規劃擴大種植面積，打造更具規模與特色的花海景觀。

葉繼元表示，虎山巖金針花季仍有待改善的問題，包括應增加停車空間、假日交通應有效疏導與接駁規劃、增設休憩區、遮陽設施與觀景平台、建立完整導覽地圖與多語系觀光資訊、規劃夜間燈光藝術與夜間賞花環境、串聯鄉內景點、推動花季國際行銷、建置乾淨友善的公共廁所與親子空間及發展文化體驗與慢活旅遊。

葉繼元認為，未來應評估規劃合法車宿露營區，結合虎山巖花海、宗教文化與花壇景觀，發展深度旅遊與慢活觀光，讓遊客不只是白天賞花，更願意留下來住宿與消費，帶動夜間經濟與整體觀光鏈，「讓花壇，從短暫停留變成值得停留」。

至於爭取國民黨提名參選花壇鄉長的鄉代會主席沈文盛沈文盛表示，團隊已規畫好完整政見，建設花壇鄉，只待縣黨部完成提名作業後公布。

目前彰化花壇虎山巖金針花季已進入尾聲，仍有許多遊客前往賞花。民進黨提名的花壇鄉長參選人葉繼元（左6）認為，未來應評估規劃合法車宿露營區，發展深度旅遊與慢活觀光。記者劉明岩／攝影
目前彰化花壇虎山巖金針花季已進入尾聲，仍有許多遊客前往賞花。民進黨提名的花壇鄉長參選人葉繼元（左6）認為，未來應評估規劃合法車宿露營區，發展深度旅遊與慢活觀光。記者劉明岩／攝影

彰化縣 賞花 露營 金針花

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