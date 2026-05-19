天候攪局龍眼蜜減產 彰化「龍爺蜜」拚出歷年最純風味

受氣候不穩影響，彰化縣今年龍眼花開量減少，蜜蜂採蜜難度提高，龍眼蜜產量明顯稀少，但也因蜜源相對集中、純度提升，被視為有望呈現「量少質精」的一年。彰化縣政府與農會完成今年「彰化龍爺蜜」評鑑抽樣封籤作業，預計選出年度頂級龍眼蜜，最快6月中旬上市。

彰化縣是國內重要養蜂產區，八卦山脈豐富的龍眼與荔枝蜜源，長年孕育優質蜂蜜，縣府近年結合農會推動彰化優鮮品牌「龍爺蜜」，成為彰化高品質龍眼蜜代表。

彰化縣目前有彰化市、員林市、社頭鄉、二水鄉及鹿港鎮等5大養蜂產銷班，共64戶專業班員，飼養規模超過1萬箱，蜂蜜產量占全國約12%。

彰化縣政府指出，今年邁入第五屆的「彰化龍爺蜜評鑑」，共有19組蜂農參賽，今年龍眼花受到氣候影響，開花量減少，蜜蜂採蜜困難，但蜂農仍維持高品質生產標準。農業處表示，今年龍眼蜜量少質精，由於蜜源較為純粹，預期風味與純度表現有機會優於往年。

這次評鑑由員林市農會承辦，並在農業部農糧署中區分署、彰化縣政府及各級農會代表見證下完成採樣封籤。後續評選將採兩階段進行，占30%的初評委託財團法人中央畜產會以儀器檢驗一般品質標準，以及抗生素與農藥殘留，未符合標準者直接淘汰；接著為占70%的複評，由專家學者與蜂蜜品評師依據風味、香氣與色澤進行感官評比。

評鑑結果將選出20%的特等獎與50%的頭等獎，確保上市的「彰化龍爺蜜」品質穩定。縣府表示，所有獲獎蜂蜜均須通過「國產蜂品證明標章」認證，確認蜜源純正且為台灣本土生產。

彰化縣今年龍眼花開量減少，蜜蜂採蜜難度提高，龍眼蜜產量明顯稀少，但也因蜜源相對集中、純度提升，被視為有望呈現「量少質精」的一年。圖／彰化縣府提供