千床堆疊網戲稱台中「萬里床城」 市府盼11月前去化

彰化縣長王惠美8年前選縣長提出的「捷運到彰化」政見，被批評「坐捷運巡田水」。如今任期只剩7個月，她今天在縣議會定期大會施政報告中強調，捷運到彰化已經不是一個遙不可及的夢想，相信在未來新縣長的持續推動下，指日可待，「通車的那天，惠美一定會帶著孫子來搭乘」。

2026-05-19 15:56