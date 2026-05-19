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千床堆疊網戲稱台中「萬里床城」 市府盼11月前去化

中央社／ 台中19日電

台中市潭子清潔隊內堆置大量廢床墊，3000多床遭網友戲稱標示為「萬里床城」，也憂心恐成鼠患溫床；環保局今天表示，都有定期消毒堆置區域，盼11月前完成去化。

台中市政府啟動「台中NO鼠」鼠患預防計畫，國民黨市議員賴朝國18日質詢指出，潭子區清潔隊內堆積大量廢床墊，堆置約1公里長，築成了萬里長城；民眾憂心堆疊的廢床墊，恐成老鼠藏身處。

台中市環保局透過文字稿表示，潭子區清潔隊堆置的廢床墊，大概有3000多床，清潔隊會透過相關人力拆解，或挪移到相關暫置場來做破碎處理，已有發包相關機械破碎標案執行中。

環保局強調，廢床墊堆置地點在清潔隊隊部內，是暫置區域，希望在11月前完成廢床墊處理；關於鼠患，平常也會加強消毒廢棄床墊。

賴朝國今天要求市府，先以消毒方式避免鼠疫蔓延，盡速移除廢床墊，不應再堆置。

台中 環保局

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