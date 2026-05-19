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「捷運到彰化」不再是夢？ 王惠美：通車那天要帶孫子搭乘

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天在縣議會施政報告中表示，捷運到彰化已經不是一個遙不可及的夢想，相信在未來新縣長的持續推動下，指日可待，「通車的那天，惠美一定會帶著孫子來搭乘」。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美今天在縣議會施政報告中表示，捷運到彰化已經不是一個遙不可及的夢想，相信在未來新縣長的持續推動下，指日可待，「通車的那天，惠美一定會帶著孫子來搭乘」。記者劉明岩／攝影

彰化縣長王惠美8年前選縣長提出的「捷運到彰化」政見，被批評「坐捷運巡田水」。如今任期只剩7個月，她今天在縣議會定期大會施政報告中強調，捷運到彰化已經不是一個遙不可及的夢想，相信在未來新縣長的持續推動下，指日可待，「通車的那天，惠美一定會帶著孫子來搭乘」。

王惠美說， 8年前，她提出捷運到彰化的政見，至今仍有部分縣民認為不可能實現。她要跟議員報告，縣府團隊秉持「一軸一環雙樞紐四引擎」的發展策略，台中捷運綠線延伸彰化段，已在今年2月由台中市與彰化縣政府共同召開推動小組會議確認後，提報交通部審查。

至於彰化和美線、鹿港線等彰化捷運整體路網評估計畫，也在去年12月提報交通部審查，捷運到彰化已經不是一個遙不可及的夢想，相信在未來新縣長的持續推動下，指日可待，「通車的那天，惠美一定會帶著孫子來搭乘」。

王惠美還提到彰化市鐵路高架化的主張，表示縣府在和交通部多次協商之後，保留了扇形車庫，並且大幅減少在花壇一帶拆除民宅，保障民眾的財產權，現在彰化市鐵路高架化計畫正由交通部鐵道局綜合規劃及環評，鐵道局預計今年6月整合地方規劃成果後，提送交通部審查，一旦鐵路高架化後，將打通彰化市的交通任督二脈，促進地方的發展。

在東區擴大都市計畫部分，王惠美表示，首先是要配合捷運路網，以連結台中捷運綠線、鹿港線、和美線和台鐵的「擴大彰化市都市計畫」，未來將和彰交特定區計畫左右彰化市的發展，其中的台化廠區開發計畫，縣府依中央建議，密集和台化溝通，未來本府將會結合軌道建設與地方需求，進行審查。

至於彰化交流道特定區計畫，王惠美表示，先行推動第一期的「縣政智慧城」及「水岸宜居生活區」約170公頃，結合縣政中心、大巨蛋及縣總圖等建設，內政部日前又召開第4次專案小組審查，並要求縣府補充說明人口與產業發展等問題，縣府將在最快時間內彙整回覆，希望以都市計畫、交通建設和產業發展三合一的方式，引進人口紅利，帶動彰化未來的發展。

彰化 王惠美 捷運

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