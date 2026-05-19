社宅火災民代批「不敢動中央」 籲14處工地應停工受檢

國家住宅及都市更新中心於台中市北屯區興建的「新平好室」社會住宅，13日發生火警，燃燒長達約14小時，引發空氣汙染疑慮。台中市議員陳政顯質詢要求市府比照過往重大工安事故處理標準，全面清查相關工地，強化安全把關。

陳政顯指出，該起火警不僅延燒時間長，也對空氣品質造成影響，市府相關單位在工地管理上難辭其咎。但他強調，最關鍵責任仍在起造人、承造人及監造單位，應負起完整責任，而非將問題歸咎於行政機關。

他批評，台中過去面對重大工安事故已有明確處理SOP，例如新光三越氣爆案等，市府即要求相關工程全面停工，並經第三方、第四方公正單位檢測後才准復工。

然而，此次「新平好室」火警，市府卻未要求國家住宅及都市更新中心在台中其餘14處工地同步停工受檢，質疑是否因對方屬中央單位而有所顧忌，「只打蒼蠅、不敢打老虎」。

對此，都發局代理局長李正偉回應表示，該起火警燃燒範圍侷限於工地內，未向外擴大，性質上較偏向單一工地事件，尚未認定為重大工安事故。

但陳政顯反駁，火勢持續逾15小時並造成空汙影響，難以認定為一般事件，質疑市府標準過於寬鬆。他強調，凡涉及違法或安全疑慮，應依法裁罰，並要求該起造人在台中市所有在建工程全面停工受檢，經第三方與第四方專業機構驗證安全無虞後，方可復工，才能真正保障市民安全。