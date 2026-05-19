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魏平政競總擬設王惠美「幸運地」 蕭景田：魏敗選也不選立委

聯合報／ 記者林敬家劉明岩簡慧珍／彰化即時報導
國民黨提名前考紀會主委、律師魏平政參選彰化縣長，縣黨部主委蕭景田承諾，即便未能勝選，魏平政也不會參選立委。記者林敬家／攝影
國民黨提名前考紀會主委、律師魏平政參選彰化縣長，縣黨部主委蕭景田承諾，即便未能勝選，魏平政也不會參選立委。記者林敬家／攝影

國民黨徵召前考紀會主委、律師魏平政參選彰化縣長後，競選布局逐步展開。魏平政的競選總部已著手租用與籌劃，預計選在彰化市西勢街、縣長王惠美前兩次參選時使用的原國民黨縣黨部位址，希望延續「好彩頭」，魏平政指出，希望借重王惠美施政經驗，盼將彰化打造為宜居、移居首選城市。

魏平政表示，自己過去曾想在獲得提名前拜會王惠美，說明參選理念與想法，但因縣長縣政繁忙未能如願，目前適逢議會開議期間，還尚未有機會與她正式交流。魏平政說，希望能延續王惠美近年推動的重要建設方向，包括捷運、輕軌規畫，以及彰化交流道特定區解編等政策，認為這些都是具前瞻性的發展藍圖。

縣黨部主委蕭景田則強調，即便魏平政未來未能勝選，若由對手、民進黨籍立委陳素月勝出而出現立委席次空缺，魏平政也不會投入參選立委，他認為魏平政的人格特質較適合擔任機關首長，而非民意代表。

談到參選契機，魏平政表示，4年前蕭景田曾詢問他是否願接任縣黨部主委並布局縣長選舉，但當時自認尚未準備成熟，因此婉拒。經過多年沉澱與思考，如今58歲的他認為正值人生顛峰，在生活與家庭均已安定後，希望把重心放在回饋社會與國家，因此主動詢問是否仍有機會爭取提名；而在立委謝衣鳯因家庭因素未投入後，他決定承擔參選。

魏平政坦言，目前確實起步較慢，知名度仍待經營，但過去30年國貿與10餘年律師歷練，讓他對地方發展有使命感，自許成為「彰化的設計師」，負責規畫城市未來走向。

面對彰化人口外移問題，魏平政指出，關鍵在於投資與就業機會，他主張盤點全縣土地資源、檢討都市計畫，主動創造投資條件，否則若只是被動等待，恐怕容易吸引高耗能、高污染產業。他認為彰化可朝無人機等高科技產業布局，帶動關鍵零組件與衛星工廠進駐，創造更多在地就業機會。

魏平政也提出「投資一條龍」構想，盼整合會計師、建築師等專業公會成立單一窗口，降低投資障礙，並將進一步提出完整政策白皮書，作為未來施政藍圖與執行依據。

國民黨徵召前考紀會主委、律師魏平政參選彰化縣長，競選總部已著手租用與籌劃，預計選在彰化市西勢街、縣長王惠美前兩次參選時使用的原國民黨縣黨部位址。記者林敬家／攝影
國民黨徵召前考紀會主委、律師魏平政參選彰化縣長，競選總部已著手租用與籌劃，預計選在彰化市西勢街、縣長王惠美前兩次參選時使用的原國民黨縣黨部位址。記者林敬家／攝影

彰化 魏平政 王惠美 蕭景田

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