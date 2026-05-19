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AI變造影像敲警鐘 中市議員：別只教會用更要教會負責

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員邱愛珊（右）丶黃佳恬強調，AI時代的教育不應只培養「會使用科技的人」，更應培養「能正確且負責任使用科技的人」。圖／邱愛珊提供
台中市議員邱愛珊（右）丶黃佳恬強調，AI時代的教育不應只培養「會使用科技的人」，更應培養「能正確且負責任使用科技的人」。圖／邱愛珊提供

台中近期發生疑似學生利用生成式AI製作深偽影像事件，引發外界關注。市議員邱愛珊指出，隨著AI技術門檻降低，相關工具更易取得，恐被濫用於侵犯隱私、製作不實內容或散布假訊息。她憂心，若教育體系未及時補強風險與倫理觀念，類似情況恐將不再是個案。

教育局長蔣偉民回應，該案已進入性平調查程序。未來中小學推動AI教育將採「師資先行」策略，優先強化教師在AI素養與倫理面向的培訓，提升其辨識數位風險及引導學生的能力，作為校園第一道防線。同時，也將要求學校在課程中納入倫理規範、隱私保護、網路詐騙防範及深偽辨識等內容，全面提升學生的AI素養與風險意識。

邱愛珊表示，市府近年已逐步導入生成式AI課程、營隊與教師研習，對於提升學生科技素養與未來競爭力具正面意義，方向值得肯定。然而她也提醒，現行課程仍偏重工具操作與應用實作，對AI倫理、數位安全及法律責任等關鍵議題著墨不足，恐使學生在缺乏風險意識的情況下使用AI工具，進而衍生校園乃至社會問題。

她指出，學生在「好玩」或「創作」動機下進行影像變造與內容生成，若欠缺對數位同意權、個資保護及法律界線的理解，可能觸及妨害性隱私、誹謗等刑責。教育應著重事前預防，而非事後補救。

邱愛珊強調，國際AI教育趨勢已由單一技術導向，逐步轉向涵蓋倫理、治理與風險意識的整合教育，包括隱私保護、偏見辨識、資訊判讀與責任使用等面向。她呼籲台中市教育局與時俱進，建構更完整的AI素養教育架構。

數位發展局長林谷隆表示，經查目前Threads平台並無相關影像外流，涉案未成年學生亦已第一時間移除內容。市府已與警察局及教育局建立通報與橫向聯繫機制，確保資訊掌握與應變順暢。

邱愛珊強調，AI時代的教育不應只培養「會使用科技的人」，更應培養「能正確且負責任使用科技的人」。唯有同步強化倫理與安全教育，才能避免科技便利反成傷害他人的工具，守護學生身心安全與校園環境。

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