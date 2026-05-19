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影／紅車停成黑車3年沒繳費 大甲公有地下停車場被欠費22萬將追討

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
一輛紅色轎車停在台中大甲地下停車場，停3年沒開離也沒繳費，車身布滿灰成黑色車。圖／大甲區公所提供
一輛紅色轎車停在台中大甲地下停車場，停3年沒開離也沒繳費，車身布滿灰成黑色車。圖／大甲區公所提供

一輛紅色轎車停在台中市大甲區文昌地下停車場，停3年沒開離也沒繳費，車身布滿灰成已黑色車，欠費22萬2800元，大甲區長顏金源表示，車主遲未出面處理，將想辦法將該車移出地下停車場，繼續催討車主的欠費中。

大甲區長顏金源表示，大甲區文昌地下停車場有車輛久停未移置，該車停放逾15日後，即依規定通知車主移車並繳費，但車主遲未處理，因此函請台中市停車管理處協助拖吊，惟受限地下停車場高度，一般拖吊車無法進入，因此目前持續函知車主儘速繳費及移車。顏金源說，該車停放已3年，積欠停車費22萬2800元。

大甲區公所指出，車主家屬曾出面協調停車費事宜，但相關費用仍須依規定辦理。區公所與停管處目前研議由專業人員先行將車輛移置至停車場外，再由停管處拖吊至豐原車輛保管場保管，後續將依法向車主追繳停車費及相關拖吊費用，以維護停車場使用秩序及民眾權益。

台中市 大甲 停車場

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