影／搶救南投縣人口 議員拋將中興新村打造成銀髮養生村

南投縣「生不如死」嚴重，加上周邊縣市磁吸效應，全縣人口跌破47萬人，縣議員憂心人口減少狀況惡化，建議將中興新村打造成銀髮養生村，吸引長輩移居，帶動人口刺激地方發展。縣長許淑華表示，將責成文化局積極與國發會洽談協商。

縣議員簡千翔指出，受高齡化、少子化影響，南投縣近年人口「生不如死」，加上周邊縣市磁吸效應，全縣總人口已跌破47萬人，而沒有人口就沒有稅收，沒稅收就無法建設，沒建設就沒就業機會，無法就業就更沒人口，淪惡性向下螺旋。

他進一步表示，縣府近年雖祭出生育津貼、老人免健保費等社福措施，盼透過提升居住條件帶動人口成長，但效果有限，因此他建議在少子化趨勢下，催生不易，但能善用南投縣慢活特性，適合老人生活，縣府爭取高齡者移居是可努力的方向。

而國家發展委員會近年為活化中興新村舊宿舍群，密集修繕且持續釋出，公開標租引進餐飲、民宿等發展為文創聚落，縣府也應主動出擊向國發會爭取撥用，並強化當地醫療，打造成銀髮養生村，可望帶動縣內人口成長，對商機助益也很大。

縣議員林儒暘也說，中興新村近年雖開始活化招租，但國發會是以宿舍群為單位，由單一代表廠商承租一整批宿舍並協助維管，因委外門檻不低，招租困難，縣府能輔導創業或媒合，促進當地產業發展，同時強化當地生活機能，提升居住條件。

縣長許淑華表示，中興新村極具發展潛力，國發會現正進行宿舍調整與釋出作業，縣府也盼透過整體土地規畫，讓空間運用更多元，如能引進醫療產業，讓更多長輩願意來南投居住將創造另一種商機，後續將責成文化局積極與國發會洽談協商。

南投縣人口跌破47萬人，縣議員建議將中興新村打造成銀髮養生村，吸引長輩移居，帶動人口刺激地方發展。本報資料照

南投縣人口跌破47萬人，縣議員建議將中興新村打造成銀髮養生村，吸引長輩移居，帶動人口刺激地方發展。本報資料照