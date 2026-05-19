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台中市「太平區行政中心」25日進駐 串聯戶政地政事務所形成行政圈
台中市歷時3年多籌建的「太平區行政中心」25日終於將進駐服務，民政局長吳世瑋今表示，市府已提前完成周邊交通與行政服務整備，其中「祥順路分隔島開口工程」也預計在25日前完工，提供市民更安全、便捷的服務環境。
吳世瑋說，太平區近年人口快速成長，原有區公所辦公空間不敷使用，加上各課室分散於5棟廳舍，增加行政協調成本，也造成民眾往返洽公不便。因此，市府推動興建地下2層、地上5層的「太平區行政中心」加以整合，並於地下1至2樓規畫共享停車場。同時也與鄰近的戶政事務所及地政事務所，形成完整「太平行政圈」，提升市民洽公便利性。
他說，為配合太平區行政中心啟用，市府投入約382萬元進行「祥順路分隔島開口工程」，民眾前往行政中心洽公免再繞道迴轉，另也增設庇護島與機車待轉區，並刨鋪老舊路面 。交通局也設置5座交通號誌燈及4座行人秒數顯示器，完善無障礙斜坡道、人行穿越線等友善步行設施，打造兼具安全性與便利性的交通環境。區公所亦完成導引牌更新，讓民眾行進時更加清楚便利。
區長陳柏宏說，區公所人員25日起正式搬遷至新址辦公，地址是「台中市太平區祥順路一段200號」聯絡電話（04）22794157不變。
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