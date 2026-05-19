南投沒運動中心挨批縣民抬不起頭 縣府急曝：6月動工

南投縣至今仍無國民運動中心，且是全台唯一沒運動中心的縣市，縣府雖有規畫，但遲未動工，縣議員今質詢痛批「讓縣民抬不起頭」；縣府急忙說明進度，教育處表示，南投市運動館工程已發包將於6月11日動工，2028下半年可望完工。

縣議員簡千翔指出，全台首座國民運動中心是在馬英九當台北市長時，事隔至今已經20多年，南投縣卻連第一座運動中心都沒有，甚至是全台唯一沒有國民運動中心的縣市，這相當不光彩，讓縣民抬不起頭，相當沒有光榮感。

縣議員林儒暘也表示，縣民對全民運動館引頸期盼，民代頻繁追進度，但行政流程仍比預想時間要久，超過3年多時間遲未動工，究竟進度為何？另現階段規畫在南投市、草屯及埔里興建，竹山其實也希望能有，完善四大鄉鎮都有運動中心。

教育處長王淑玲說，縣府已規畫在南投市、草屯、埔里3市鎮興建全民運動館，南投市將會是全縣第一座，而其場址在舊議會用地，現已完成可行性評估、先期規畫設計等，工程也成功發包，6月11日（四）將動工，預計2028下半年完工。

南投市樂活全民運動館為地下一層、地上三層的建築物，地下一樓至少能停放70輛汽車及50輛機車，其餘樓層設施規畫一樓為綜合球場，涵蓋籃球、排球、羽球，二、三樓有桌球室、健身中心、攀岩場、瑜珈韻律教室等，符合各年齡層。

王淑玲也表示，全民運動館除了休閒運動及體能訓練使用，同時兼顧商業空間需求，將引進店家進駐，目前已完成委外招商作業，且由救國團得標，而救國團在全國承包逾20個運動館，經驗豐富，相信能符合民眾運動需求及長久管理經營。

南投縣無國民運動中心，縣府有規畫卻遲未動工，縣議員簡千翔今質詢痛批「讓縣民抬不起頭」。記者賴香珊／攝影