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台中綠美圖大廳高掛5紅字網友譏超土「像中國高鐵站 」 市府回應了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中綠美圖美術館特展今日起開始收費，民眾發現大廳中央鏡面水池旁，高掛「來不及放棄」5個紅色大字，畫面略顯突兀，引發熱議。圖／台中市文化局提供
台中綠美圖美術館特展今日起開始收費，民眾發現大廳中央鏡面水池旁，高掛「來不及放棄」5個紅色大字，畫面略顯突兀，引發熱議。圖／台中市文化局提供

台中綠美圖美術館特展今日起開始收費，民眾發現大廳中央鏡面水池旁，高掛「來不及放棄」5個紅色大字，畫面略顯突兀，引發熱議，有支持者喊尊重展品，也有民眾嘲諷「跟中國高鐵站有像」。台中市文化局指出，此為克羅埃西亞藝術家作品，使用紅色燈光，透過強烈、突兀的視覺感，呼應「熱暑人」展覽。

台中綠美圖去年12月13日開館，中美館首檔收費特展為「熱暑人」，已於5月15日推出，集結16個國家、33組藝術家，共50件作品，其中克羅埃西亞藝術家內莉・魯日奇（Neli Ružić）於綠美圖大廳展出的燈光裝置「來不及放棄」，以希望與集體行動回應不確定時代。

不過，網友近日在社群貼出照片，發文指「綠美圖這串字的氛圍搭配…你們怎麼看」，有支持者稱這是展品，請不要引用炎上式標題；也有民眾認為超土、認為很突兀，甚至嘲諷「跟中國高鐵站有像」。

台中市文化局指出，燈光文字裝置「來不及放棄」（It is too late to give up），為克羅埃西亞藝術家內莉・魯日奇作品，與台中市立美術館「熱暑人－熱／暑的文化與當代藝術」共同展出，特別改以中文版本呈現，能更貼近台灣觀眾語境與感受。

文化局表示，作品使用紅色燈光，並非以「裝飾性」為主要目的，希望透過強烈、直接甚至有些突兀的視覺感，傳達出在充滿不確定性的時代中，提醒人們彼此支持與陪伴，呼應「熱暑人」展覽所關注的氣候、焦慮、急迫感與當代社會狀態，既像一句提醒，也像一句對彼此的鼓勵。

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