快訊

520政院撒利多！彈性育嬰假升級育兒假 6歲前適用

現場直擊／美式漢堡「In-N-Out」快閃數百人搶排！頭香漏夜卡位12小時

「訂雞排沒揪」五要件涉職場霸凌 不給假、群組講壞話都違法

聽新聞
0:00 / 0:00

台中赴東京推廣觀光 民宿業者與河口湖觀光協會簽署MOU

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府觀光旅遊局赴日辦理觀光推廣活動，在東京舉辦B2B推廣會拓展市場，也成功促成台中市民宿協會與日本河口湖觀光協會正式簽署合作備忘錄（MOU）。圖／台中市觀旅局提供
台中市政府觀光旅遊局赴日辦理觀光推廣活動，在東京舉辦B2B推廣會拓展市場，也成功促成台中市民宿協會與日本河口湖觀光協會正式簽署合作備忘錄（MOU）。圖／台中市觀旅局提供

台中市政府觀光旅遊局最近赴日辦理觀光推廣活動，在東京舉辦B2B推廣會拓展市場，也成功促成台中市民宿協會與日本河口湖觀光協會正式簽署合作備忘錄（MOU），象徵雙方未來將展開長期交流合作，攜手拓展雙向觀光市場。

台中市觀旅局長陳美秀說明，因與山梨縣北杜市締結觀光友好協定，2023年前往推廣時，與河口湖觀光協會結下友誼，後續該協會來到台灣參加ATTA國際旅展、ITF國際旅展等活動時皆特別安排順道台中。歷經多次互訪交流與情誼累積，此次順利促成雙方簽署MOU，並安排回訪山梨縣富士河口湖町，格外具指標意義。

台中市民宿協會理事長陸冠全表示，台中擁有多元且具特色的旅宿環境，從都會精品旅宿到山海屯城特色民宿，各具魅力，期待透過此次合作，讓更多日本旅客認識台中的住宿品牌與旅遊魅力，也促進雙方業者經驗交流與服務品質提升。

河口湖觀光協會外川凱昭協會長表示，他曾多次到台灣推廣，對台中留下深刻印象，也喜愛這座城市。此次由台中回訪並簽署MOU，深具意義，期待未來展開更多合作交流。富士河口湖町渡邊英之町長也表示，台中城市熱情友善，很高興能與台中建立珍貴友誼。

觀旅局指出，日本向來是台中重要國際客源市場之一。除現有航空公司提供多條日本航點往返台中外，此行也拜會日本旅行業協會（JATA）、日本旅遊社JTB株式會社、HIS株式會社及株式會社阪急交通社等重要單位，積極爭取送客合作與市場資源。

觀旅局表示，此次成果展現官方積極搭建國際交流平台，更彰顯民間觀光產業主動拓展海外市場的強大行動力。台中觀光推廣團日前拜會日本山梨縣富士河口湖町當日隨即在當地夜間新聞曝光，展現台中積極推動國際觀光交流的具體成效。

民宿 東京 台中

延伸閱讀

海外第一所！銘傳大學攜手三麗鷗娛樂 學生有望赴日實習

教育部與日本鹿兒島合作 深化國際教育交流

原博館攜手史前館 共推原住民文化研究交流

機場公司與環境部簽署MOU 推動塑膠資源循環

相關新聞

台中綠美圖大廳高掛5紅字網友譏超土「像中國高鐵站 」 市府回應了

台中綠美圖美術館特展今日起開始收費，民眾發現大廳中央鏡面水池旁，高掛「來不及放棄」5個紅色大字，畫面略顯突兀，引發熱議，有支持者喊尊重展品，也有民眾嘲諷「跟中國高鐵站有像」。台中市文化局指出，此為克羅埃西亞藝術家作品，使用紅色燈光，透過強烈、突兀的視覺感，呼應「熱暑人」展覽。

影／台中新啟用獨角仙公園人潮多 民眾提改善市府回應

上周新啟用的台中東勢獨角仙特色公園，戶外沒有垃圾桶，廁所內垃圾桶垃圾已堆到地面；也有民眾建議改善停車場引導牌，遊戲場外有灑落礫石已造成小朋友摔倒；台中市府表示，台中市公園推行「垃圾不落地」，呼籲民眾把飲食垃圾攜回且不要把家庭垃圾帶來丟棄，已責成維護廠商於例假日及傍晚高峰時段加強巡查及清潔作業頻率。

東海商圈步道改造案 獲街道醫生全國最高票

台中市東海別墅商圈人潮多、路幅小，東海大學學生發起「改造東海別墅行人步道提案」，在國土署的街道醫生第三梯次票選中，獲全國最高票。東海學生與路權團體昨喊話市府，盡速規畫行人空間，改善人車爭道困境。市府表示，會邀集各團體研議如何改善。

改善交安兼顧商機 地方拓路難題

東海別墅商圈是台中海線與市區交界的指標性商圈，卻因道路狹小、無行人空間遭受詬病。東海學生表示，交通尖峰時段常常靠著汽、機車走，對一般行人已經很不友善，遑論行動不便人士；在地居民認為，道路本身已沒有空間，再畫設人行道，店家都不用生存了。

南彰1日照中心疑爆諾羅群聚 14長者身體不適、1人住院觀察

彰化縣議員李俊諭今天披露南彰化一間日照中心傳出疑似諾羅病毒群聚感染事件，衛生局長葉彥伯證實，共有14名長者疑似感染，其中有3人症狀較嚴重，1人目前仍在觀察中，檢體已採檢送驗，這家日照中心已經消毒並暫停營業，長者都在家中隔離觀察，最快21日才會重新開放。

動態展示！鐵博獲贈台糖蒸汽機車 戴勝堂：曾親手加水、添煤修復

今天是「國際博物館日」文化部國家鐵道博物館籌備處特別舉行館藏「台糖376號蒸汽機車、甘蔗車及巡道車」捐贈儀式，並由文化部文化資源司長陳修程代表文化部頒贈感謝狀，給捐贈者大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂，感謝他對台灣鐵道車輛保存的努力，以及對國家鐵道博物館籌備處的信任與託付。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。