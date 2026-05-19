台中赴東京推廣觀光 民宿業者與河口湖觀光協會簽署MOU

台中市政府觀光旅遊局最近赴日辦理觀光推廣活動，在東京舉辦B2B推廣會拓展市場，也成功促成台中市民宿協會與日本河口湖觀光協會正式簽署合作備忘錄（MOU），象徵雙方未來將展開長期交流合作，攜手拓展雙向觀光市場。

台中市觀旅局長陳美秀說明，因與山梨縣北杜市締結觀光友好協定，2023年前往推廣時，與河口湖觀光協會結下友誼，後續該協會來到台灣參加ATTA國際旅展、ITF國際旅展等活動時皆特別安排順道台中。歷經多次互訪交流與情誼累積，此次順利促成雙方簽署MOU，並安排回訪山梨縣富士河口湖町，格外具指標意義。

台中市民宿協會理事長陸冠全表示，台中擁有多元且具特色的旅宿環境，從都會精品旅宿到山海屯城特色民宿，各具魅力，期待透過此次合作，讓更多日本旅客認識台中的住宿品牌與旅遊魅力，也促進雙方業者經驗交流與服務品質提升。

河口湖觀光協會外川凱昭協會長表示，他曾多次到台灣推廣，對台中留下深刻印象，也喜愛這座城市。此次由台中回訪並簽署MOU，深具意義，期待未來展開更多合作交流。富士河口湖町渡邊英之町長也表示，台中城市熱情友善，很高興能與台中建立珍貴友誼。

觀旅局指出，日本向來是台中重要國際客源市場之一。除現有航空公司提供多條日本航點往返台中外，此行也拜會日本旅行業協會（JATA）、日本旅遊社JTB株式會社、HIS株式會社及株式會社阪急交通社等重要單位，積極爭取送客合作與市場資源。

觀旅局表示，此次成果展現官方積極搭建國際交流平台，更彰顯民間觀光產業主動拓展海外市場的強大行動力。台中觀光推廣團日前拜會日本山梨縣富士河口湖町當日隨即在當地夜間新聞曝光，展現台中積極推動國際觀光交流的具體成效。