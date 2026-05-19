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影／台中新啟用獨角仙公園人潮多 民眾提改善市府回應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
新啟用的台中市東勢獨角仙特色公園，戶外沒有垃圾桶，廁所內垃圾桶裝垃圾，還堆到地面。圖／民眾提供
新啟用的台中市東勢獨角仙特色公園，戶外沒有垃圾桶，廁所內垃圾桶裝垃圾，還堆到地面。圖／民眾提供

上周新啟用的台中東勢獨角仙特色公園，戶外沒有垃圾桶，廁所內垃圾桶垃圾已堆到地面；也有民眾建議改善停車場引導牌，遊戲場外有灑落礫石已造成小朋友摔倒；台中市府表示，台中市公園推行「垃圾不落地」，呼籲民眾把飲食垃圾攜回且不要把家庭垃圾帶來丟棄，已責成維護廠商於例假日及傍晚高峰時段加強巡查及清潔作業頻率。

台中市府上周一舉辦獨角仙特色公園啟用典禮，市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣等人到場，還預告這座特色公園將吸引很多在地民眾和外地遊客到訪。

民眾表示，啟用沒幾天就有設施損壞，公園內未設垃圾桶，無殘障廁所內的小垃圾桶裝滿垃圾，地面也堆滿垃圾和飲料杯，地面一片汙泥，民眾感嘆，大家的公德心在哪裡。 最近有當地民眾主動打掃清潔公園，希望喚起大家重視，一起維護。

民眾建議要在遊戲場設告示牌，明確說明設施適合使用年齡；也有人建議停車場是否可以做引導牌，還有家長說遊戲場礫石放的地點不適合，已有小朋友摔倒。

台中市府建設局表示，獨角仙生態公園已設置遊具設施使用須知牌面，包含明確標示圍龍屋遊戲通路及攀爬網、獨角仙滑梯組、72變多元闖關設施、翹翹板、飛輪及彈跳床等適用年齡為5至12歲，兒童遊戲場採用安全地墊搭配細礫石等自然鬆散材質鋪面，兼具衝擊吸收及豐富孩童觸覺感官體驗，持續柔性勸導家長及孩童避免將細礫石帶出遊戲場，並加強園區清掃維護作業。

建設局表示，台中市公園推行「垃圾不落地」，呼籲民眾自行把飲食垃圾攜回且不要把家庭垃圾帶來丟棄，已責成維護廠商於例假日及傍晚高峰時段加強巡查及清潔作業頻率，將持續宣導民眾共同維護美好環境。

建設局已盤點周邊停車空間資訊供民眾參考，建議優先利用東勢客家文化園區停車場(小客車83格)及多加利用周邊停車場，再步行前往公園。

新啟用的台中市東勢獨角仙特色公園，吸引很多家長帶小孩遊玩。記者游振昇／攝影
新啟用的台中市東勢獨角仙特色公園，吸引很多家長帶小孩遊玩。記者游振昇／攝影

台中市 台中 江啟臣

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