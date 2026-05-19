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智慧校園 彰投「生生有平板」達標

聯合報／ 記者林敬家賴香珊／連線報導
彰化縣府投入九億六千七百萬元，採購近七萬台平板，提供全縣三到十二年級學生「生生有平板」。記者林敬家／攝影
彰化縣府投入九億六千七百萬元，採購近七萬台平板，提供全縣三到十二年級學生「生生有平板」。記者林敬家／攝影

彰化縣府今年投入九億六千七百萬元採購近七萬台平板，提供全縣三到十二年級學生使用，加上教育部補助一、二年級學生平板設備，彰化正式達成縣屬學校一到十二年級「一生一平板」目標，成為百萬人口行政區中率先完成「生生有平板」的縣市，南投歷時三年也達標，讓數位工具普及於教學現場。

縣長王惠美昨表示，縣府以透過打造「智慧校園生態系」，整合數位學生證、「校園ｅ指通」Ａｐｐ、圖書借閱系統及EIP平台，提供一站式親師溝通服務，並導入校園物聯網應用，提升行政效率與校務管理效能，同時縮短城鄉數位落差。

教育處指出，過去平板採「每六班配一班」比例，由各班輪流借用，教師須依課程調度設備；全面配發後，各班將設置充電車集中管理，並授權學校依教學需求，彈性決定是否開放學生攜帶平板回家使用。

這批設備預計五月底前完成交貨、安裝與設定，屆時可全面導入課堂，支援多元學習型態，並結合ＡＩ學習診斷與數位平台，強化個別化教學。

學校端反映，過去受限設備不足與登入流程繁瑣，實際教學時間常被壓縮，多採分組操作；未來學生擁有專屬載具後，資料查詢、成果分享與學習歷程紀錄將更即時便利。但隨使用頻率提高，資訊素養、數位倫理及設備管理，也將成為校園重要課題。

資深教師指出，「生生有平板」能打破時空限制、縮短數位落差並帶來高效互動，但若缺乏良好的課堂常規、教學設計與親師生數位素養，科技工具極易從「學習神器」變成讓學生分心的干擾源。

教育處強調，全縣教師已完成數位學習基礎培訓，累計辦理逾兩百場公開觀課，並以二十所重點學校建立分區輔導網絡，提供第一線教師實務支援，強化教學應用能力。

南投縣方面，縣府投入一點九億元採購一萬四千二百一十三台平板，加上中央補助，現納管設備約四點二萬台，已達師生一人一機。各校並建置後台管理系統，限制非學習用途軟體下載，並設置充電車統一管理，逐步落實「班班有大屏、一師一載具、生生有平板」政策，提升整體教學品質與數位治理能力。

南投 彰化 校園

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