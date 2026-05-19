東海商圈步道改造案 獲街道醫生全國最高票

台中市東海別墅商圈人潮多、路幅小，東海大學學生發起「改造東海別墅行人步道提案」，在國土署的街道醫生第三梯次票選中，獲全國最高票。東海學生與路權團體昨喊話市府，盡速規畫行人空間，改善人車爭道困境。市府表示，會邀集各團體研議如何改善。

國土署舉辦二○二六年全民參與街道改善平台第三梯次提案，東海商圈的「台灣大道五段三巷」獲歷史最高二萬六千票，第二名也是東海商圈街道，前兩名總計超過三萬票。

東海商圈街道改造陣線總召陳翔庭指出，票選結果說明，東海商圈的行人空間有迫切改善需要，呼籲中市府立刻啟動改善計畫，也希望市長選舉兩黨參選人，提出友善人行空間規畫；不管是設置單行道、道路拓寬還是行人徒步區，市府應和住戶、商家與學生積極溝通、協商執行。

國民黨台中市長參選人江啟臣表示，會與商圈討論，結合用路人和專家學者意見，綜合規畫出解決方案。民進黨市長參選人何欣純則透過張家銨服務處，了解民眾訴求，研議具體作法。

東海大學第一屆學生會長郭達鴻說，他在一九八三年到東海念書，當時東海別墅巷弄狹小，造成交通、治安與消防問題，雖然要求店家退出騎樓，但四十年前附近人口多，有將近二萬名學生，商業機能強大，商家與房東多不願意；如今附近的學生已經不到五千人，是很好的改變時機。

民進黨議員張家銨強調，票選展現強大民意，市府不能把責任推給中央，學生為地方爭取到街道醫生的中央補助經費，市府更應重視，不管是標線、騎樓改善等都是現在就能執行的項目。

下一代人本交通促進會理事長王晉謙、小民歐巴桑聯盟中彰投黨部發言人蔡佩珊、時代力量台中黨部執行長鄒明諺表示，維護行人路權與行車並不衝突，只要好好利用道路空間，還是能取得各種用路人的平衡，呼籲市府盡快盤點改善。

台中市建設局回應，東海別墅附近路寬約九公尺，且店家林立，市府了解學生與民團的訴求，將和交通局共同研議，並邀請東海大學、民團與當地商家協商，評估設置標線型或實體人行道，或取消行車分向線、改為單向道、設置行人優先區或時段性行人徒步區，分階段改善。