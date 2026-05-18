南彰1日照中心疑爆諾羅群聚 14長者身體不適、1人住院觀察

彰化縣議員李俊諭今天披露南彰化一間日照中心傳出疑似諾羅病毒群聚感染事件，衛生局長葉彥伯證實，共有14名長者疑似感染，其中有3人症狀較嚴重，1人目前仍在觀察中，檢體已採檢送驗，這家日照中心已經消毒並暫停營業，長者都在家中隔離觀察，最快21日才會重新開放。

彰化縣議會今天定期會開議，李俊諭即針對南彰化一間日照中心疑似爆發諾羅病毒群聚感染事件，詢問彰化縣衛生局後續處理情形，並要求衛生局不得隱匿，應對外說明清楚。

葉彥伯表示，這起腹瀉群聚案例，依照症狀，懷疑是諾羅病毒引起，檢體已送到疾管署進行檢驗，需等檢驗報告出爐，才能確認是否是諾羅病毒引起，今天未再接獲有人感染，若後續沒有人再出現感染症狀，該日照中心最快將在21日重新開放。

葉彥伯說，諾羅病毒約每一兩年就會盛行，以往較常發生在住宿型機構，此次是發生的南彰化一間日照中心約服務40多名長者，14日有6人疑似感染諾羅病毒，後續再有2人，衛生局在接獲通報後，立即派人要求該中心清消，長者也回家隔離，今天再次進行清消。

這家日照中心有3名長者症狀較嚴重，目前則僅1人尚在住院觀察中，據傳有一名80歲左右長者疑似感染諾羅病毒後死亡，葉彥伯澄清，諾羅病毒直接造成死亡的機會很低，據急診醫師依患者症狀初步研判，較懷疑是因心血管疾病引起。

葉彥伯表示，諾羅的特性是來得快、去得也快，年輕人約腹瀉兩、三天就結束了，老人因為身體比較虛弱，恢復的時間會比較久一點，若導致水分跟電解質損失較大，就需要就醫治療。