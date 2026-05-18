動態展示！鐵博獲贈台糖蒸汽機車 戴勝堂：曾親手加水、添煤修復

今天是「國際博物館日」文化部國家鐵道博物館籌備處特別舉行館藏「台糖376號蒸汽機車、甘蔗車及巡道車」捐贈儀式，並由文化部文化資源司長陳修程代表文化部頒贈感謝狀，給捐贈者大鼎餐飲事業群董事長戴勝堂，感謝他對台灣鐵道車輛保存的努力，以及對國家鐵道博物館籌備處的信任與託付。

戴勝堂有兩個知名的哥哥戴勝通和戴勝益，他和兩個哥哥一樣，經營事業有成，目前在台中市經營「中山招待所」、「厝秘」和「大鼎活蝦」等餐飲事業。

鐵博籌備處特別選在柴電工場376號蒸汽機車展示台前方舉行捐贈致謝儀式。儀式安排播放修復過程的紀錄影片和蒸汽機車鳴笛，以及透過貴賓拉響糖鐵蒸汽機車清脆的汽笛聲，以及動輪旋轉的機械美學，看見經典的蒸汽機車及甘蔗車重現原來的迷人風貌。

國家鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰表示，這3輛車2021年12月1日從台中市清水區運抵鐵博籌備處後，工作團隊隨即進行考證、規畫修復時程以及展演策略。其中蒸汽機車與甘蔗車於2024年9月27日完成修復。現在，只要踏入國家鐵道博物館柴電工場北側的「動力．火車」展區，便可以清楚看到這兩車擺設在架高的展台上。尤其是蒸汽機車的車輪與連桿能不斷地作動展演，吸引著許多人的目光，成為受到好評的展覽特色。

他說，鐵博十分珍惜此次蒸汽機車入藏的難得機緣，修復過程中特別邀集專家學者與團隊共同研議修復工法及展示內容，最終設計讓蒸汽機車動輪與連桿動態運作，成為台灣首次以此方式展現蒸汽機車動力美學的創新案例。

戴勝堂致詞時回憶，1980年代台灣的蒸汽火車逐漸淘汰，因為不忍心珍貴的鐵道文物遭解體報廢，因此特別購入並親手修復，甚至還曾駕駛並需在清晨為它加水、添煤、加砂等，對這輛台糖376號蒸汽機車的有著深厚情感。

為了替這輛保存多年的蒸汽機車尋找最佳歸宿，後來決定捐贈給國家鐵道博物館籌備處，期盼珍貴鐵道文化得以永續傳承，並讓更多人能分享蒸汽機車的歷史。

修復完成的台糖376號蒸汽機車及甘蔗車，以嶄新風貌在國家鐵道博物館柴電工場「動力．火車」常設展中亮相，重現昔日糖鐵運輸風華。圖／戴勝堂提供