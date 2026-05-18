鹿港廢棄工廠大火燒出隱憂 議員質疑工廠、倉庫火警攀升

彰化鹿港一處廢棄工廠5月10日發生大火，火勢延燒逾3小時、殘火處理持續至第三天，也引發工廠公安與污染疑慮。彰化縣議員 吳韋達今在議會質詢指出，近年工廠、倉庫火警有增加趨勢；對此，彰化縣消防局長 施順仁回應，去年彰化整體火災較前年下降21.8%，火災樣態也有所不同。

吳韋達指出，鹿港廢棄工廠大火發生後，當地又接連發生3起工廠火警，讓地方憂心工廠公安問題。他表示，根據近3年統計，彰化縣工廠火災案件數自2023年43件、2024年48件，到2025年仍有48件；倉庫火災則從22件、20件增至31件，數量呈現上升趨勢。

施順仁回應，若以去年與前年比較，彰化縣整體火災件數下降21.8%，但工廠與倉庫火警樣態不盡相同，規模大小也有差異，部分甚至是民宅周邊私人堆置空間，火災樣態不同。

施順仁表示，針對工廠消防管理，只要納管的工廠，消防局每半年都會與經濟暨綠能發展處就特定工廠登記資料進行勾稽比對，凡申請納管者都會列入管理，除定期檢修申報、防火管理訓練外，也會定期實施消防檢查。另每月透過公安督導會報建立跨局處橫向聯繫機制，只要發現公安疑慮，就會透過平台追蹤處理。

不過，吳韋達也指出，不少農地工廠、納管工廠甚至特定工廠坐落農地周邊，一旦發生火災，消防廢水、塑膠微粒及燃燒殘留物恐污染周遭農田。以鹿港此次火警為例，現場燃燒大量塑膠，若含有毒性物質的消防廢水流入農地，環保局是否有具體因應措施。

對此，彰化縣環保局長 江培根 表示，消防廢水發生後，環保局會優先進行圍堵，避免持續外流；若已流入農地或周邊環境，後續若衍生污染損害或公害糾紛，地主可向環保局申請公害糾紛調處。