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《五月瘋藍莓》派對5月23日開炸台中 草悟道變身農村樂園

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
藍莓不只是水果，更是正在崛起的「藍海農業」。農村水保署台中分署／提供
藍莓不只是水果，更是正在崛起的「藍海農業」。農村水保署台中分署／提供

藍莓派對開炸台中！由農業部農村發展及水土保持署台中分署主辦的年度人氣活動《五月瘋藍莓～農村水保樂園》，將於5月23日至24日盛大登場，將結合藍莓市集、音樂演出、親子體驗與環境教育，打造一場「好吃、好玩、好拍、好買」的城市農村派對，邀請全民一起來「瘋藍莓」。

農村水保署台中分署表示，希望透過「五月瘋藍莓」活動，讓民眾在城市生活中也能輕鬆接觸農村文化，認識農業與環境保育的重要性。本活動不僅是一場市集，更是一場結合農業、教育、文化與音樂的農村生活體驗。

本次活動，匯聚超過80個中苗地區青農與農村品牌，帶來以藍莓為主題的特色農產品與創意加工品，包含藍莓鮮果、果醬、甜點、飲品，以及結合食農教育理念的特色商品。透過市集展售，不僅讓民眾一次購足農村好物，更讓城市民眾認識青年返鄉、創新農業的努力成果，促進農村產業永續發展。

「一起種下未來！藍莓盆栽掀永續行動」農村水保署台中分署強調，藍莓不只是水果，更是正在崛起的「藍海農業」，這場活動正是讓農村走進城市、讓產業被看見的重要舞台。

活動現場規劃多項食農教育與DIY體驗活動，讓大小朋友都能從「玩中學、做中學」。包含藍莓盆栽DIY、農村手作體驗、互動遊戲與闖關活動，讓民眾了解從產地到餐桌的過程，並傳遞水土保持與永續農業的重要理念。透過寓教於樂的方式，讓農村知識更貼近生活，也讓親子家庭在城市中就能感受農村魅力。

另外，現場還規劃沉浸式「農遊闖關體驗」，結合水土保持、防災教育與環境知識，讓大小朋友邊玩邊學。完成任務還能兌換客製限量好禮，把農村樂趣帶回家，真正實踐「玩中學、做中學」的永續生活。

除了白天熱鬧市集，夜晚也推出「莓好時光・藍色星夜音樂會」，邀請多組原創樂團與歌手帶來跨語言、跨族群的音樂演出，營造浪漫又放鬆的夜晚氛圍。從民謠、流行到族語創作，讓民眾在音樂中感受農村的多元文化與活力。

《五月瘋藍莓》派對將草悟道變身農村樂園，每年都吸引大批民眾參與。農村水保署台中分署／提供
《五月瘋藍莓》派對將草悟道變身農村樂園，每年都吸引大批民眾參與。農村水保署台中分署／提供

「農遊闖關體驗」結合水土保持、防災教育與環境知識，讓民眾邊玩邊學。農村水保署台中分署／提供
「農遊闖關體驗」結合水土保持、防災教育與環境知識，讓民眾邊玩邊學。農村水保署台中分署／提供

《五月瘋藍莓～農村水保樂園》將於5月23至24日在台中草悟道盛大登場。農村水保署台中分署／提供
《五月瘋藍莓～農村水保樂園》將於5月23至24日在台中草悟道盛大登場。農村水保署台中分署／提供

農業部 派對 台中

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