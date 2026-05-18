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彰化員林市3處人行環境改善工程 市民盼早日完工解除交通瓶頸

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市中山路2段的靜修國小和院檢前人行道開工，此處為交通要道，民眾希望能早日完工。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市中山路2段的靜修國小和院檢前人行道開工，此處為交通要道，民眾希望能早日完工。記者簡慧珍／攝影

今年大甲媽遶境進香回鑾經過員林市中山路2段，僑信國小到彰化院檢舊辦公廳舍前的人行道施工，隨香信徒必須與車爭道，到現在還在施工，另國立崇實高工人行道去年3月動工到現在沒完工，地方民眾希望趕快完工，早日結束上下學時間的交通壅塞期。

員林市陳姓市民指出，大甲媽回鑾走省道台1線，經過員林市中山路2段，人行道施工開挖，隨香信徒走在工地圍以外的慢車道，道路擁擠但車輛駕駛人放慢車速禮讓行人，人車相安無事，可是平常上下學及上下班的尖峰時間，施工路段就成為交通瓶頸口；崇實高工人行道施工逾一年，大門前育英路是另一個交通瓶頸路段。

員林市公所表示，僑信國小到彰化院檢舊辦公廳的周邊人行環境改善計畫，將改善中山路2段、法院街的人行步道，費用1162萬元，今年4月7日開工，工期90日，現在還在合約施工期間內，有市民關心未來施工拆除院檢舊辦公廳舍，現在施做人行道屆時一定要拆除，豈不是白做？問題在於院檢舊辦公廳舍還沒報廢，今年恐無法拆除建物，人行步道不可能等待，必須先做。

市公所又表示，崇實高工要架設太陽能光電系統，配合台電做變電和輸電設備，規畫遷移學校圍牆外的變電箱，因此去年3月7日開工後陸續停工，工期120日到現在還沒完工；另一處學校周邊人行環境改善計畫在明倫國中，約1251萬元，工期150日，去年12月26日動工，現在也還在工期範圍內。

國立崇實高工圍牆外的變電箱將遷移，人行步道工程暫停。記者簡慧珍／攝影
國立崇實高工圍牆外的變電箱將遷移，人行步道工程暫停。記者簡慧珍／攝影

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