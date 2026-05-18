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台中超巨蛋規劃4.57萬座位 超越台北大巨蛋

中央社／ 台中18日電

台中市長盧秀燕今天表示，台中超巨蛋BOT開發案4月27日結標，僅台灣人壽投標，她透露超巨蛋金額趨近新台幣600億元、4.57萬座位、商場高達10萬坪，預計2031年完工啟用。

台中市議會今天召開定期會，國民黨籍市議員張廖乃綸質詢，關於超巨蛋BOT開發案，4月27日已截止收件，僅有中信金控旗下的台灣人壽投標，依照促參案規定會採同額競爭評選，接續的審查流程為何。

盧秀燕表示，台灣人壽提出的可行性評估報告書，會依照公平、合理、專案的方式審查，因全世界原物料、工資都上漲，目前金額可能趨近600億元。

盧秀燕也透露，台灣人壽提出的超巨蛋座位，有4.57萬席，超越台北大巨蛋的4萬席，另外還會規劃飯店、百貨商場，提出的商場樓地板面積10萬坪，超越位於烏日區的台中高鐵第一大百貨。

盧秀燕說，中信集團扮演出資、整合角色，將和經營日本北海道火腿隊的火腿集團合作。報告書目前審查中，若今年能順利通過，工程順利，超巨蛋大概可在2031年完工啟用。她有信心超巨蛋符合市民與市場的期待。

台中 超巨蛋 中信金控 台灣人壽 盧秀燕

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