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影／皮克敏攻進南投？議員送頭套籲引進巧咖節 縣府鬆口將接洽

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
皮克敏爆紅，縣議員林友友（右）送頭套給縣長許淑華（左）建議縣府與皮克敏合作，透過虛實整合帶動觀光。記者賴香珊／攝影
皮克敏爆紅，縣議員林友友（右）送頭套給縣長許淑華（左）建議縣府與皮克敏合作，透過虛實整合帶動觀光。記者賴香珊／攝影

2026南投巧克力咖啡節將於6月19日在埔里福興溫泉區登場，縣議員今關心活動規畫，盼有新亮點，更送上皮克敏頭套給縣長許淑華，建議改變花大錢放煙火，取經嘉義市與皮克敏合作，透過虛實整合帶動觀光；縣府表示，將了解嘗試接洽。

縣議員吳國昌指出，為行銷巧克力、咖啡及農特產，縣府連年舉辦巧克力咖啡節，雖逐漸打出知名度，遊客逐年增多，但地方仍盼縣府要推陳出新，除了市集、體驗或放煙火，音樂表演等該找大咖藝人來吸引年輕人，刺激帶動大埔里地區觀光。

「砸大錢放煙火、拍宣傳片等舊行銷思維應改變。」縣議員林友友頭戴皮克敏頭套，並當場送頭套給縣長許淑華，她表示，嘉義藝術節與時下正夯的皮克敏合作，將整個嘉義市打造成散步地圖，活動爆紅吸引大批遊戲族群湧入，帶動觀光效益。

林友友進一步表示，嘉義市成功示範敏銳觀察社會風潮，跟上流行時事，不只是單純將活動與IP聯名，而是藉由虛實整合觀光，建議縣府可向嘉義市政府取經，並且勇於嘗試，其中巧咖節所在的福興溫泉區為新興風景區尤為適合推廣辦理。

觀光處長陳志賢說，近年該處加強了解虛擬與實境整合，並應用在活動或景點來提升人流，後續將確認該區域探索飾品寶物或打菇點，將嘗試接洽有無合作空間；此外，後天（20日）將辦理巧咖節招商說明會，粗估今年會有上百家廠商進駐。

而今年巧咖節除優化場域動線，更跨局處加強活動多元性，規畫兩場踩街，每周末有千人體驗，並與在地特色品牌結合，集結農業處設置品味南投館，還有日韓知名咖啡快閃；原民處則規畫大型音樂晚會，還有原民歌唱比賽，活動精采可期。

皮克敏爆紅，縣議員林友友建議縣府改變花大錢放煙火，與皮克敏合作，透過虛實整合帶動觀光。記者賴香珊／攝影
皮克敏爆紅，縣議員林友友建議縣府改變花大錢放煙火，與皮克敏合作，透過虛實整合帶動觀光。記者賴香珊／攝影

皮克敏爆紅，縣議員林友友建議縣府改變花大錢放煙火，與皮克敏合作，透過虛實整合帶動觀光。記者賴香珊／攝影
皮克敏爆紅，縣議員林友友建議縣府改變花大錢放煙火，與皮克敏合作，透過虛實整合帶動觀光。記者賴香珊／攝影

南投 巧克力 咖啡 嘉義 皮克敏

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