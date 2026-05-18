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荔枝災損反覆 中市議員促打造綠色產業鏈對抗氣候衝擊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
議員張玉嬿、謝志忠、黃守達等人，太平荔枝果園漸多閒置，要求市府以「全產業鏈」思維推動轉型。圖／張玉嬿提供
議員張玉嬿、謝志忠、黃守達等人，太平荔枝果園漸多閒置，要求市府以「全產業鏈」思維推動轉型。圖／張玉嬿提供

荔枝災損年年重演，台中市議員指出，太平山區果園逐漸閒置，恐導致農業生產力流失，要求市府以「全產業鏈」思維推動轉型，並在太平區設立山區果樹產業服務中心，導入智慧農業與循環經濟，打造永續發展模式。農業局表示，初步研議次級品加工、生技萃取荔枝多酚、果園觀光化等措施。

市議員張玉嬿、謝志忠、黃守達、王立任表示，農業部日前再度公告台中荔枝災損救助，顯示產業長期依賴災後補助，缺乏前端預防與結構性改革。

張玉嬿指出，過去十多年市府投入智慧農業與韌性防災預算有限，加上農村高齡化與缺工問題加劇，山區果園逐漸荒廢，影響整體農業競爭力。

她強調，荔枝產業不應停留在鮮果銷售，應推動「全產業鏈轉型」，從生產端導入環保與精準管理，降低成本並提升品質；加工端則推動全果利用，將副產品轉化為經濟價值，發展循環經濟。

多位議員建議，在太平區設立「山區果樹產業服務中心」，整合共同設備、加工設施、智慧農業技術、無人機應用、採收人力與集貨系統，並結合綠色電商與品牌行銷，建立具長期獲利能力的產業模式，同時吸引青年返鄉投入農業。

議員呼籲市府應跨局處整合資源，推動荔枝產業鏈韌性專案，將傳統農業升級為具市場競爭力的「綠色新創產業」，讓台中成為山區果樹循環經濟示範城市。

荔枝 災損 張玉嬿

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