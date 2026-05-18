荔枝災損反覆 中市議員促打造綠色產業鏈對抗氣候衝擊

東海別墅商圈是台中海線與市區交界的指標性商圈，卻因道路狹小、無行人空間遭受詬病。東海學生表示，交通尖峰時段常常靠著汽、機車走，對一般行人已經很不友善，遑論行動不便的人士；在地居民認為，道路本身已經沒有空間，再畫設人行道，店家都不用生存了。

2026-05-18 14:14