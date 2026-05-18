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彰縣日照中心疑諾羅群聚13長輩不適 衛生局監控清消

中央社／ 彰化18日電

彰化縣議會定期會開議，綠營議員詢問是否有老人日照中心發生諾羅病毒群聚感染，彰化衛生局長葉彥伯說，中心共有13名長者疑感染諾羅病毒不適，已針對日照中心進行消毒。

彰化縣第20屆第7次定期會今天開議，將審議縣府提出的50案；上午開幕典禮結束後，緊接著進行議案報告等議程，民進黨議員李俊諭詢問彰化縣衛生局是否接獲通報，彰化縣有老人日間照顧中心疑似發生諾羅病毒群聚感染事件。

李俊諭指出，發生群聚感染的日照中心5月13日有7名長者開始出現腸胃不適、發燒及雙腳無力等症狀，隔天又有6名長者出現相同症狀，他要問衛生局是否接獲通報及相關因應措施。

葉彥伯則說，衛生局接到醫院通報有日照中心發生疑似諾羅群聚感染，立即派人前往現場，要求有症狀長者立即回家，也針對日照中心進行消毒。

葉彥伯接受中央社記者訪問時說明，這間位在南彰化的日照中心，收容約30名長輩，而諾羅病毒每隔一、兩年都會有大流行，以往大多發生在住宿型長照機構，不過這次卻在日照中心。

葉彥伯說明，先後有13名長者感覺不適，衛生局除要求其他老人先回家外，因剛好又遇到週六日，日照中心不開放，於是針對中心進行清消。

葉彥伯指出，諾羅病毒特性是疫情來得快，去得也快，衛生局已採集檢體送中央化驗確認，不過因長者們身體比較弱，腹瀉及嘔吐可能會導致水分及電解質流失比較大，目前有2至3人症狀較嚴重已就醫，但已有1人出院。

葉彥伯說，他們除週六日針對日照中心進行消毒，也要求業者再做1次大清消，截至今天未再接獲通報；不過，為求慎重，日照中心最快週四才能重新開放。

日照中心 衛生局 諾羅病毒

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