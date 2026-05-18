快訊

獨／竹市府會午宴獨缺邱臣遠 地方盛傳本周將徵召選竹北市長

大學申請入學二階甄試爆違規 考生帶行動裝置進場「最重恐取消資格」

睽違3年！美式漢堡「IN-N-OUT」快閃來台只賣1天 時間地點曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

一語驚醒夢中人 爐主快語嫌媽祖的金牌小 被入夢「指定加大版」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市豐原武德宮神濟神轎會前往烏日玉闕朝仁宮參香，爐主送上大面金牌。圖／廟方提供
台中市豐原武德宮神濟神轎會前往烏日玉闕朝仁宮參香，爐主送上大面金牌。圖／廟方提供

台中市豐原武德宮神濟神轎會前往烏日玉闕朝仁宮參香，致贈兩面特製大金牌，背後緣由竟源於一句玩笑，傳出媽祖托夢「指定加碼」，加上當事爐主巧合是銀樓業者，讓信眾直呼不可思議。

這段奇緣可追溯至今年4月，當時武德宮神濟神轎會執事人員先拜會玉闕朝仁宮，雙方約定5月16日參香交流。當天由玉闕朝仁宮董事柳榮俊接待，帶領一行人參觀廟宇並介紹建廟沿革與神尊配置。

參訪過程中，眾人進入內殿參拜時，神轎會爐主王鈞玄在瞻仰媽祖之際，看著神像身上的金牌，隨口說出一句「金牌太小了啦」，當下眾人僅當作玩笑。

不料參香前一周，王鈞玄夢見玉闕朝仁宮媽祖顯靈，語氣慈祥卻明確表示，希望更換較大的金牌。王從夢中驚醒，對當時的「快人快語」心生敬畏。距離參香日期僅剩數日，他不敢怠慢，隨即聯繫工廠與師傅連夜趕工，務求如期完成。

5月16日當天，武德宮神濟神轎會依約抵達參香。於奉獻儀式中，王鈞玄捧出兩面金光閃耀、雕工細緻的大型金牌，並親自為媽祖與武財神神尊掛上，讓神像更顯莊嚴威儀。

玉闕朝仁宮董事長林華翊表達感謝，雙方隨後交流時談及「托夢索金牌」的經過，才得知王鈞玄本業正是經營銀樓。此巧合讓在場人員驚呼連連，認為媽祖不僅靈驗，更「選人精準」，才能在短時間內完成供奉之作。

這段從一句玩笑引發的「托夢還願」故事，不僅為兩宮廟交流增添話題，也再度成為信眾口耳相傳的神蹟佳話。

媽祖 台中市

延伸閱讀

為什麼有黑面媽？金面媽？玉身媽祖？看懂「百變媽祖」的信仰密碼

【與神同行：當代媽祖信仰觀察】温宗翰／女神媽祖，神威與溫柔之間

明媽祖聖誕！為什麼走進廟眼淚不聽使喚…因為你知道「被接住了」

【與神同行：當代媽祖信仰觀察】林茂賢／全能之神，圈粉新世代

相關新聞

一語驚醒夢中人 爐主快語嫌媽祖的金牌小 被入夢「指定加大版」

台中市豐原武德宮神濟神轎會前往烏日玉闕朝仁宮參香，致贈兩面特製大金牌，背後緣由竟源於一句玩笑，傳出媽祖托夢「指定加碼」，加上當事爐主巧合是銀樓業者，讓信眾直呼不可思議。

影／皮克敏攻進南投？議員送頭套籲引進巧咖節 縣府鬆口將接洽

2026南投巧克力咖啡節將於6月19日在埔里福興溫泉區登場，縣議員今關心活動規畫，盼有新亮點，更送上皮克敏頭套給縣長許淑華，建議改變花大錢放煙火，取經嘉義市與皮克敏合作，透過虛實整合帶動觀光；縣府表示，將了解嘗試接洽。

東海別墅道路改善…學生喊人車爭道危險 商家憂人行道讓客人流失

東海別墅商圈是台中海線與市區交界的指標性商圈，卻因道路狹小、無行人空間遭受詬病。東海學生表示，交通尖峰時段常常靠著汽、機車走，對一般行人已經很不友善，遑論行動不便的人士；在地居民認為，道路本身已經沒有空間，再畫設人行道，店家都不用生存了。

台中超巨蛋600億案 張廖乃綸促加速捷運橘線超前部署

台中市議員張廖乃綸指出，全台規模最大的運動產業BOT案「台中超巨蛋」進度，並要求市府加快捷運橘線建設，以因應水湳經貿園區多項重大建設陸續到位後，可能湧現的龐大人流。

東海別墅行人空間改善獲街道醫生全國最高票 民團籲市府重視

台中市東海別墅商圈人潮多、路幅小，東海大學學生發起「改造東海別墅行人步道提案」，在國土署的街道醫生第三梯次票選中，獲全國最高票。東海學生與路權團體今天喊話市府，盡速規畫行人空間，改善人車爭道困境。市府表示，會邀集各團體研議如何改善。

潭雅神綠園道人車分道再延伸1.3公里 明年6月完工

台中潭雅神綠園道每年吸引約328萬人次到此騎自行車，沿線住宅密集，遊客、慢跑民眾及自行車騎士混流，常發生擦撞及爭道。立委楊瓊瓔、市議員羅永珍推動人車分道工程，第一期去年已爭取2800萬元，預計今年7月完工；第二期接續延伸至神岡區社南路（2.2至3.5K），全長約1.3公里，總經費2470萬元，獲中央補助82%，預計年底完成設計發包，明年6月完工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。