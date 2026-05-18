一語驚醒夢中人 爐主快語嫌媽祖的金牌小 被入夢「指定加大版」

台中市豐原武德宮神濟神轎會前往烏日玉闕朝仁宮參香，致贈兩面特製大金牌，背後緣由竟源於一句玩笑，傳出媽祖托夢「指定加碼」，加上當事爐主巧合是銀樓業者，讓信眾直呼不可思議。

這段奇緣可追溯至今年4月，當時武德宮神濟神轎會執事人員先拜會玉闕朝仁宮，雙方約定5月16日參香交流。當天由玉闕朝仁宮董事柳榮俊接待，帶領一行人參觀廟宇並介紹建廟沿革與神尊配置。

參訪過程中，眾人進入內殿參拜時，神轎會爐主王鈞玄在瞻仰媽祖之際，看著神像身上的金牌，隨口說出一句「金牌太小了啦」，當下眾人僅當作玩笑。

不料參香前一周，王鈞玄夢見玉闕朝仁宮媽祖顯靈，語氣慈祥卻明確表示，希望更換較大的金牌。王從夢中驚醒，對當時的「快人快語」心生敬畏。距離參香日期僅剩數日，他不敢怠慢，隨即聯繫工廠與師傅連夜趕工，務求如期完成。

5月16日當天，武德宮神濟神轎會依約抵達參香。於奉獻儀式中，王鈞玄捧出兩面金光閃耀、雕工細緻的大型金牌，並親自為媽祖與武財神神尊掛上，讓神像更顯莊嚴威儀。

玉闕朝仁宮董事長林華翊表達感謝，雙方隨後交流時談及「托夢索金牌」的經過，才得知王鈞玄本業正是經營銀樓。此巧合讓在場人員驚呼連連，認為媽祖不僅靈驗，更「選人精準」，才能在短時間內完成供奉之作。

這段從一句玩笑引發的「托夢還願」故事，不僅為兩宮廟交流增添話題，也再度成為信眾口耳相傳的神蹟佳話。