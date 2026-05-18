東海別墅道路改善…學生喊人車爭道危險 商家憂人行道讓客人流失

東海別墅商圈是台中海線與市區交界的指標性商圈，卻因道路狹小、無行人空間遭受詬病。東海學生表示，交通尖峰時段常常靠著汽、機車走，對一般行人已經很不友善，遑論行動不便的人士；在地居民認為，道路本身已經沒有空間，再畫設人行道，店家都不用生存了。

實地走訪被稱為「東海別墅商圈」的台灣大道五段三巷、新興路一帶，道路雖有分隔線，實際路寬不足，兩側商家僅留出不到2公尺的騎樓空間，還時常用於擺攤；非假日時段人車潮不多，行人仍得經常走在汽機車旁，不時出現人車爭道的現象，假日尖峰時段必然險象環生。

東海商圈街道改造陣線總召陳翔庭指出，走在這段路上，天天都能看到學生與行人和機車、汽車、公車乃至卡車爭道，這不是最危險的，如果是兒童、推著嬰兒車的家長甚至身障人士，根本沒法在這樣的路上行走，道路的服務對象僅限健全人，本身就不是良好的設計。

東海資深校友郭鴻達表示，1998年市府曾經整頓新興路的攤販，將違規攤販全部驅離，新興路才成為這一帶唯一勉強可走的空間，不然連公車都過不去；如果沒有行人空間，遊客終究會愈來愈少，這其實是「雞生蛋、蛋生雞」的問題。

東海大學温姓校友回憶，念書時常常到東海別墅吃飯，當時大家的口訣是「人要比車兇」，不然交通尖峰時段根本過不了街；巷弄狹小的問題不只體現在行人空間不足，當地曾經發生火災，大型消防車難以駛入，路段大塞車，最後只能拉水線滅火。

當地住戶指出，東海別墅一帶位於都市計畫範圍外，原本道路就很狹小，如果再規畫人行道，根本沒有空間了，現在沒有人行道真的相當危險，但要改也不容易；印象中市府清理過好幾次巷弄，把占用街道範圍的商家清除，不過沒多久商家又會占用回來。

當地商家表示，前來消費的客人多數騎機車臨停，若畫設人行道，除非同步畫設機車格，否則一定會降低機車族消費的意願，但哪有空間又畫人行道、又設車格？東別這幾年人潮大不如前，再畫設人行道，店家都無法生存了；真的想徹底改善，還是得透過都市計畫拓寬道路。