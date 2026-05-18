台中超巨蛋600億案 張廖乃綸促加速捷運橘線超前部署

台中市議員張廖乃綸指出，全台規模最大的運動產業BOT案「台中超巨蛋」進度，並要求市府加快捷運橘線建設，以因應水湳經貿園區多項重大建設陸續到位後，可能湧現的龐大人流。

張廖乃綸指出，總投資金額近600億元的台中超巨蛋BOT案，已於4月27日截止收件，目前僅由中信金控旗下台灣人壽一家投標，後續將依促參規定採「同額競標」方式進行評選。她表示，該案攸關台中未來城市發展與產業布局，外界高度關注審查進度與後續推動時程。

她說，未來超巨蛋園區商場總營業樓地板面積上看10萬坪，規模將超越台中高鐵特區大型商場，加上周邊已陸續完工的綠美圖、國際會展中心、流行影音中心與中央公園，水湳經貿園區將形成集文化、展演、觀光與消費於一體的複合核心。

她強調，一旦全面啟用，勢必帶來大量人潮，市府應提前規劃交通配套，尤其應加速推動捷運橘線，並爭取中央儘速核定。

市長盧秀燕回應表示，目前市府正就投標業者提出的計畫進行審查，將秉持公平、專業原則辦理。她指出，依業者規劃，台中超巨蛋可容納約4萬5700人，超越台北大巨蛋，且投資規模為全國最大，未來除主場館外，園區內還將結合飯店、百貨與商場，整體商業量體有望成為全台之最。

盧秀燕強調，市府不會為求進度而草率審查，但期盼今年內能順利推進相關程序，並有信心讓台中成為台北之後，全台最快完成超巨蛋建設的城市。該案將由中信集團負責資金整合，並與日本火腿集團合作，引進專業球場設計與營運模式，預計約5年後完工啟用。

張廖乃綸關切，現有中央球場可能因開發被改建為立體停車場，壓縮市民日常運動空間。她建議市府應與未來得標廠商協調，保留既有球場或另覓地點設置替代場地。

盧秀燕表示，中央球場當初即為活化閒置土地而設，且使用率高、深受年輕族群喜愛，市府將於水湳園區另覓適當地點興建新球場，兼顧重大建設與市民運動需求。運動局長游志祥補充，未來超巨蛋園區規劃中，也將保留部分戶外空間供市民運動使用，朝多功能運動產業園區方向發展。