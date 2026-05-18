東海別墅行人空間改善獲街道醫生全國最高票 民團籲市府重視

台中市東海別墅商圈人潮多、路幅小，東海大學學生發起「改造東海別墅行人步道提案」，在國土署的街道醫生第三梯次票選中，獲全國最高票。東海學生與路權團體今天喊話市府，盡速規畫行人空間，改善人車爭道困境。市府表示，會邀集各團體研議如何改善。

內政部國土署舉辦2026年全民參與街道改善平台第三梯次提案，投票時間從3月16日到5月17日，昨票選結束，東海別墅行人步道改善獲全國最高票。東海商圈街道改造陣線總召陳翔庭指出，東海商圈的「台灣大道五段三巷」獲得歷史最高票的2.6萬票，第二名也是東海商圈街道，加起來超過3萬票。

陳翔庭表示，票選結果說明，東海商圈的行人空間有迫切改善需要，呼籲台中市政府立刻啟動相關改善計畫，也希望年底市長選舉兩黨的參選人，提出人行空間規畫；不管是設置單行道、道路拓寬還是行人徒步區，有很多工具和方式解決，市府應和住戶、商家與學生積極溝通，協商執行。

東海大學第一屆學生會長郭達鴻說，他1983年到東海念書，當時就注意到東海別墅巷弄狹小，造成交通、治安與消防問題，雖然要求店家退出騎樓，但40年前附近人口多，有將近2萬名學生，商業機能強大，商家與房東多不願意；如今這附近的學生已經不到5000人，是很好的改變時機。

民進黨議員張家銨強調，能在街道醫生票選拿到3萬多票非常不簡單，是強大的民意展現，市府不可以把改善的責任推給中央，學生們為地方爭取到街道醫生的中央補助經費，市府更應該重視，不管是標線、騎樓還是一些細節，有很多現在就可以執行的東西。

下一代人本交通促進會理事長王晉謙、小民歐巴桑聯盟中彰投黨部發言人蔡佩珊、時代力量台中黨部執行長鄒明諺表示，維護行人路權與行車並不衝突，只要好好利用道路空間，還是能取得各種用路人的平衡，呼籲台中市府盡快盤點，加強各商圈、學區的行人空間。

台中市建設局回應，東海別墅附近路寬約9公尺，且店家林立，市府了解學生與民團的訴求，後續會和交通局等機關共同研議，並邀請東海大學、民團與當地商家一同協商，評估設置標線型或實體人行道，或者取消行車分向線、改為單向道、設置行人優先區或時段性行人徒步區，分階段改善。

東海大學第一屆學生會長郭達鴻（左三）指出，東海別墅道路問題沉痾已久，過去人口眾多不容易改善，現在附近人口不到5000人，是改善的好時機。記者陳敬丰／攝影