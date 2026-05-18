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潭雅神綠園道人車分道再延伸1.3公里 明年6月完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍今天上午辦理「潭雅神綠園道2K+200~3K+500建置人車分道工程」說明會。圖／楊瓊瓔辦公室提供
立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍今天上午辦理「潭雅神綠園道2K+200~3K+500建置人車分道工程」說明會。圖／楊瓊瓔辦公室提供

台中潭雅神綠園道每年吸引約328萬人次到此騎自行車，沿線住宅密集，遊客、慢跑民眾及自行車騎士混流，常發生擦撞及爭道。立委楊瓊瓔、市議員羅永珍推動人車分道工程，第一期去年已爭取2800萬元，預計今年7月完工；第二期接續延伸至神岡區社南路（2.2至3.5K），全長約1.3公里，總經費2470萬元，獲中央補助82%，預計年底完成設計發包，明年6月完工。

立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今天辦理「潭雅神綠園道2K+200~3K+500建置人車分道工程」說明會，台中市觀光旅遊局主任秘書廖偉志、神岡區長梁益明、社南里長楊春福、三角里長江炳煌等人到場，多位居民也到場關心施工期程與改善內容。

廖偉志指出，潭雅神綠園道建置人車分道工程第一期工程投入2800萬元，施工範圍自潭子區中山路至大富路（0至2.2K），預計今年7月完工；第二期工程則投入2470萬元，延伸至神岡區社南路（2.2至3.5K），全長約1.3公里，預計明年6月完工。屆時人車分道完成率可望提升至68.5%，大幅改善行人與自行車共用空間的安全疑慮。

廖偉志表示，大富路至神岡區社南路沿線存在多項問題，包括人行道寬度不足、路面高低差影響通行、導盲設施不完整、部分路口號誌設置不足等。第二期涵蓋人行道建置與改善、交通標線及號誌優化、排水設施改善、無障礙設施建置、路面路口安全優化及簡易美化，期望打造更安全、舒適的步行環境。

社南里長楊春福及三角里長江炳煌反應，部分路段鄰近水溝與農田，建議市府於臨溝、臨田區域增設護欄，避免民眾不慎跌落；綠園道與一般道路交會處，也希望增設交通號誌，降低事故風險。

市議員羅永珍表示，潭雅神綠園道平日有許多居民散步、運動，假日更湧入大量遊客與自行車騎士，尖峰時段經常出現人車交錯情形，尤其長者與孩童安全令人擔憂。感謝立委楊瓊瓔協助爭取中經費，未來完工後，可提升步行安全與騎乘品質，她也要求施工期間務必做好交通維持與安全措施，降低對居民及遊客影響。

楊瓊瓔表示，潭雅神綠園道全長14公里，是台中知名自行車及散步路線，每年吸引約328萬人次使用，但沿線住宅密集，加上遊客、慢跑民眾及自行車騎士混流，常出現擦撞與爭道情形，地方長期反映希望推動人車分道改善。

楊瓊瓔表示，這次工程獲中央大力支持，一般中央補助通常只有50%，但此次中央補助高達82%，市府僅需負擔400多萬元，大幅減輕地方財政壓力。她未來將持續向中央爭取第3、4期工程經費，希望逐步完成潭雅神綠園道人本環境改善。

立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍今天上午辦理「潭雅神綠園道2K+200~3K+500建置人車分道工程」說明會。圖／楊瓊瓔辦公室提供
立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍今天上午辦理「潭雅神綠園道2K+200~3K+500建置人車分道工程」說明會。圖／楊瓊瓔辦公室提供

楊瓊瓔 自行車 台中市 人行道

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