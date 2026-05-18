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潭子3千床墊堆成萬里長城 賴朝國批牛步恐成鼠患溫床

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
潭子區廢棄床墊堆成萬里長城。圖／議員賴朝國提供
潭子區廢棄床墊堆成萬里長城。圖／議員賴朝國提供

台中市議員賴朝國直指潭子區累積約8、9個月未清運的廢床墊多達3千張，堆疊成牆宛如「萬里長城」，不僅影響市容，更恐成為病菌與鼠患滋生的溫床，要求市府儘速處理。

環保局長吳盛忠回應表示，相關委外處理案因兩度流標，正積極重新辦理發包作業，將盡速完成招標並加快清運處理進度，以解決堆置問題。

賴朝國指出，全台每年廢棄床墊約95.1萬張，處理量龐大，而床墊內含金屬彈簧，具備資源回收價值，但目前多仰賴清潔隊員以徒手拆解，不僅效率低落，一天難以處理數張，也造成人力浪費。

他質疑，原本委外處理的機制為何停擺？改由第一線人員負擔，既不符經濟效益，也加重基層負擔。

他說，苗栗縣已建立統一處理機制，並引進機械破碎設備，可自動分離床墊中的棉材與金屬，大幅提升處理效率。他呼籲市府應借鏡其他縣市經驗，加速導入機械化設備，而非消極等待發包，導致廢棄物長期堆置。

此外，賴朝國也將議題延伸至公共衛生層面。他指出，北部近期出現漢他病毒案例，台中市府雖於5月16日啟動「台中NO鼠」防治計畫，但若未從源頭環境整治著手，恐流於形式。他強調，老鼠多藏匿於雜物堆置處，如大量堆積的廢床墊區域，才是防疫重點，應優先清理與消毒。

吳盛忠 台中 台中市

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