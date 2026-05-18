山友注意！南投埔里5.1地震 能高越嶺道西段震出新崩塌點

南投埔里昨天發生規模5.1地震，地震深度僅15.5公里，全台有感，幸無災情；唯熱門登山路線「能高越嶺道」西段出現新的崩塌點，該步道6K及10K處落石也增加，目前雖能通行，但山友行經務必留意有無零星落石。

能高越嶺國家步道西段及其路線上的天池山莊，在國內登山界頗負盛名，為登山熱門路線及山屋，但沿線部分路段地質破碎，邊坡不穩定，易落石坍方，常因颱風、地震等天災造成嚴重崩塌，而昨天因埔里發生規模5.1地震，再傳出災情。

而昨天上午8時46分在南投埔里發生芮氏規模5.1地震，由於地震深度僅15公里，全台有感，南投縣最大震度國姓4級，合歡山、奧萬大、埔里也達3級，劇烈搖晃，致使位在仁愛鄉靠近國姓、仁愛一帶的能高越嶺道西段出現新增崩塌點。

林業保育署南投分署表示，昨天地震發生後，相關人員巡視步道發現在天池山莊通往光被八表大約50公尺處（尚未過橋處）發生新崩塌，已放三角錐警示；另步道沿線如6K、10K處落石增加，目前雖能通行，行經務必留意有無零星落石。

埔里規模5.1地震造成能高越嶺道西段出現新的崩塌點，該步道沿線落石也增加。圖／林保署南投分署提供