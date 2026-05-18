盧秀燕：台積電在台中投資計畫不變

台中市長盧秀燕今天說，台積電在台中投資計畫已開工，2期第1廠預計2027年落成，如果日後計畫有變，「不會是台中」，台積電在台中1、2期共7廠，應是台灣最大研發生產聚落。

中國國民黨籍台中市議員蘇柏興上午在台中市議會關心美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平會面後，台灣積體電路製造股份有限公司在台中投資建廠計畫是否改變，盧秀燕答詢表示，台積電現在訂單滿手到2030年後，不只在台灣，在世界各地都建晶圓廠。

盧秀燕說，即使川普要繼續搬台積電部分產能到美國，也不會是台中；即使有變，台積電也會用以後的計畫去調度，「不會是台中。」

盧秀燕表示，台積電在台中2期建4廠，1.4奈米先進製程是台灣最先進，中央政府與台中市政府協助台積電，很快批准，去年開工，現在興建狀況順利。

此外，盧秀燕說，民生與產業都要用水電，台灣產業要高度發展，國家要保證水電能源足夠，產業用水電與民生相關，互相排擠，希望國家在水電方面繼續努力。